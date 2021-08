https://it.sputniknews.com/20210818/nuovo-record-mondiale-di-accuratezza-del-pi-greco-stabilito-da-scienziati-svizzeri-12551560.html

Nuovo record mondiale di accuratezza del Pi greco stabilito da scienziati svizzeri

Nuovo record mondiale di accuratezza del Pi greco stabilito da scienziati svizzeri

Alcuni ricercatori svizzeri hanno utilizzato un supercomputer per stabilire il record mondiale per il calcolo del Pi greco. 18.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-18T07:53+0200

2021-08-18T07:53+0200

2021-08-18T08:18+0200

svizzera

matematica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/841/62/8416238_0:201:1920:1281_1920x0_80_0_0_fefbdd6402478f522f222d51bf9a34db.jpg

I ricercatori dell'Università di Scienze Applicate di Graubünden, in Svizzera, hanno utilizzato un supercomputer per aggiornare il Pi greco a 62,8 trilioni di cifre, stabilendo il record mondiale per il calcolo d'accuratezza di questa costante matematica.Gli esperti hanno impiegato 108 giorni e 9 ore per aggiornare le cifre del Pi greco, un tempo di calcolo di 3 volte e mezzo più veloce rispetto all'ultimo record mondiale, stabilito nel 2020. Il precedente record mondiale era di 50 trilioni di cifre nel valore di una costante matematica.Come ha dichiarato a Sputnik il ​​project manager Thomas Keller, la domanda per il Guinness dei primati sarà presentata entro due settimane.

https://it.sputniknews.com/20210817/la-sonda-cassini-rivela-i-dati-ottenuti-sulla-struttura-interna-di-saturno-12536651.html

svizzera

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

svizzera, matematica