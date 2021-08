https://it.sputniknews.com/20210818/nessun-sistema-democratico-in-afghanistan-fa-sapere-esponente-di-spicco-dei-talebani-12565038.html

"Nessun sistema democratico in Afghanistan", fa sapere esponente di spicco dei talebani

L'Afghanistan sotto i talebani* non avrà un sistema di governo democratico secondo la comprensione comune in molti Paesi, e potrebbe essere governato da un consiglio di governo, con il comandante supremo del gruppo, Haibatullah Akhundzada, che probabilmente rimarrà al comando, ha detto Waheedullah Hashimi, un membro anziano del movimento islamista. Secondo Hashimi, uno dei tre vice di Akhundzada potrebbe assumere formalmente il ruolo di "presidente", con discussioni sulle questioni amministrative che si svolgeranno entro la fine della settimana. I tre vice leader talebani includono Mawlavi Yaqoob, figlio del Mullah Omar, ex leader supremo del gruppo, e Abdul Ghani Baradar, capo dell'ufficio politico del movimento a Doha e uno dei membri più anziani del gruppo. Sirajuddin Haqqani, capo della rete militante Haqqani, completa il triumvirato.Il funzionario ha anche suggerito che i talebani discuteranno la creazione di un nuovo esercito nazionale, aperto anche agli ex soldati governativi e ai piloti dell'aviazione. Hashimi ha indicato che i talebani hanno avviato contatti "con molti piloti" dopo la confisca di decine di aerei militari da parte del gruppo, esortandoli "ad unirsi ai loro fratelli, al loro governo".Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul, provocando il crollo del governo del presidente Ashraf Ghani, sostenuto dagli Stati Uniti e da altri Paesi della NATO. Ghani ha lasciato il Paese "per scongiurare un massacro", secondo la sua dichiarazione. I talebani hanno già chiarito che non ci sarà un governo di transizione, ma "un passaggio completo" del potere; il movimento islamista è impegnato a mantenere l'ordine e la sicurezza nelle città sotto il loro controllo.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

Antonio Bonvecchio il popolo afgano deve chiedere i risarcimenti per 20 anni di ingiusta guerra di aggressione con 1 milione di morti alla coaliziaone della NATO penso almeno 300 miliardi di dollari e così la Liba, la Siria, l' Irak la Yugoslavia il Cile l' Argentina la Somalia ed il Sudan 2

Irina Derefko Contenti loro...... 1

