Meteo: "Lucifero" torna sull'Italia, dal prossimo fine settimana nuovi bagni di calore

Meteo: "Lucifero" torna sull'Italia, dal prossimo fine settimana nuovi bagni di calore

Ironia a parte, una nuova ondata di calore si abbatterà sull’Italia a partire dal prossimo fine settimana, con temperature medie che potrebbero superare i 33 – 36°C.Le aree ad essere interessate dalla nuova ondata di calore dovrebbero essere il Centro e il Nord Italia, con probabili bollini arancioni e rossi a Bologna, Milano, Padova, Firenze e Roma, riporta l’Adnkronos.Le previsioni meteo indicano un cielo sereno e terso per il prossimo fine settimana. Potrebbero verificarsi rannuvolamenti in alcune zone, ma, in generale, tutta Italia vivrà un fine settimana da bagno di calore intenso.Per ora, però, godiamoci la frescura di questi giorni infrasettimanali, ma attenzione al Nord, dove sono previsti forti temporali.Per verificare quali città italiane saranno eventualmente interessate dalle ondate di calore nel prossimo fine settimana, il Ministero della Salute, come ogni anno, ha predisposto il Bollettino sulle ondate di calore, accessibile via web.

