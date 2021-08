https://it.sputniknews.com/20210818/menzogne-presidente-fuggitivo-afghano-ghani-nega-di-aver-lasciato-paese-con-decine-di-milioni---12566268.html

Il presidente afghano in esilio Ashraf Ghani è intervenuto pubblicamente per la prima volta dopo la fuga di domenica da Kabul con l'ingresso dei talebani* e ha dichiarato di voler tornare in Afghanistan nel prossimo futuro per dare "giustizia" a tutti i cittadini afghani. Ghani ha anche colto l'occasione per smentire le notizie circolate precedentemente, secondo cui aveva lasciato il Paese portandosi dietro milioni di dollari, sottolineando che tali accuse erano del tutto false e prive di fondamento. "Sono bugie", ha detto nel suo discorso. Le notizie su Ghani fuggito dall'Afghanistan con milioni in contanti sono emerse quando un rappresentante dell'Ambasciata russa aveva precedentemente detto a Sputnik che era partito con quattro auto che erano state riempite di denaro. "Hanno cercato di mettere parte del denaro in un elicottero, ma non tutto è andato bene", ha detto il funzionario, prima di aggiungere che "una parte del denaro è stata lasciata sulla pista". Rapporti successivi hanno affermato che l'importo in dollari a cui Ghani è sfuggito era superiore ai $ 169 milioni. Tuttavia, tale cifra non è mai stata confermata. Le osservazioni del presidente afghano sono arrivate pochi istanti dopo che il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha confermato che a Ghani e alla sua famiglia è stato consentito l'ingresso nel Paese per "motivi umanitari". Tuttavia il breve comunicato non ha chiarito se gli sia stato concesso asilo e a che condizioni è ospite nel Paese. Inoltre non è chiaro come Ghani finanzi il suo soggiorno negli Emirati Arabi Uniti.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

