Meloni, aiutiamo gli afghani a casa loro aiutando gli Stati confinanti

Non prendiamo in giro gli afghani dicendo loro che li faremo migrare tutti in Occidente, esordisce Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in una nota... 18.08.2021, Sputnik Italia

afghanistan

giorgia meloni

E ricorda che la stessa posizione che assume anche lei, è la medesima assunta dalla cancelliera tedesca:Insomma non sono bastati i 2.300 miliardi di dollari buttati, di cui l’Italia ne ha gettati 8,5, ora serviranno altri fondi per mettere una pezza a questa situazione drammatica.Salviamo chi ha collaborato con noiLa Meloni riconosce, però, che non si possono lasciare in Afghanistan in balia dei talebani* quanti hanno collaborato con le diplomazie della Nato.Ed infine una critica al presidente degli Stati Uniti: “Ma ancora prima crediamo che a farsi maggiormente carico delle conseguenze, anche umanitarie, di questo disastro politico e militare debba essere l’amministrazione Usa guidata da Joe Biden, che ha la precisa responsabilità di aver trasformato il disimpegno dall’Afghanistan in una fuga disordinata e in una figuraccia storica per l’Occidente” tutto.Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul, provocando il crollo del governo del presidente Ashraf Ghani, sostenuto dagli Stati Uniti e da altri Paesi della NATO. Ghani ha lasciato il Paese "per scongiurare un massacro", secondo la sua dichiarazione. I talebani hanno già chiarito che non ci sarà un governo di transizione, ma "un passaggio completo" del potere; il movimento islamista è impegnato a mantenere l'ordine e la sicurezza nelle città sotto il loro controllo.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e altri Paesi

raus jUEde Era partita bene e poi l'ha fatta fuori dal vasetto per essere politically correct. Possiamo portare in Italia chi ha lavorato per noi. Delle donne e dei bambini in pericolo non se ne parla: seguano i loro compagni nei campi profughi dei paesi limitrofi. Altrimenti facciamo la stessa buffonata dei ricongiungimenti famigliari delle locuste africane. 1

Antonio Bonvecchio ovvio aiutiamoli ad essere sovrani e in pace a casa loro, yankee-jew go home, ma la terra afgana sarà già stata comperata dalle multinazionali ebraico-anglosassoni opium oro pro eius ? 0

afghanistan

2021

afghanistan, giorgia meloni