Mega rave party a Viterbo, residenti chiedono sgombero: "Ma lo Stato italiano dov’è?"

Non è Woodstock, ma Viterbo nel Lazio e anche i numeri non sono gli stessi perché si parla “solo” di ottomila persone che si sono accampate con roulotte... 18.08.2021, Sputnik Italia

Nulla sembra fermare la loro voglia di vivere all’aria aperta e di divertirsi, la sensibilità umana di fronte alla morte di uno di loro, un 24 enne di nome Gianluca Santiago non li ha spinti a lasciare il luogo, solo hanno spento la musica per qualche ora e poi tutto è ripreso come prima.Ma tanto meno le autorità preposte all’ordine pubblico sono riuscite nel tentativo di mandarli via. A nulla, infatti, è servito che il titolare del territorio di Valentano invaso da queste persone abbia sporto denuncia. Al lavoro la Prefettura, la Questura e le forze dell’ordine ma non c’è modo di smobilitarli.Valentano la Woodstok post-lockdown d’Europa? A quanto pare grazie al potere di Telegram si sono dati appuntamento in migliaia provenienti dalla Francia, dal Belgio, dai Paesi Bassi, dalla Germania, dalla Spagna e da altre nazioni.In questi giorni, quindi, le campagne di Viterbo rappresentano l’Unione europea dei rave party, da dove i partecipanti non ne vogliono sapere di andare via e, anzi, sfidano le forze di polizia a chi sa organizzarsi meglio.Posti di blocco e droga a basso dannoPer ora polizia e carabinieri si sono limitati ad organizzare posti di blocco intorno all’area per evitare che si aggiungano altri partecipanti. Inoltre chi esce dal campo deve lasciarsi identificare.E mentre le forze dell’ordine si organizzano intorno al rave party più grande dell’estate Ue, all’interno si sono organizzati da tempo con info point dove ti dicono pure quale droga ti fa meno male quando la assumi:Meloni e Salvini intervengonoMatteo Salvini se la prende con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e ironizza:Sempre rivolgendosi al ministro Lamorgese, su Facebook Giorgia Meloni scrive:

Ame Vant Mamma mia, voi che citate fanpage... Che delusione 0

1

