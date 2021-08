https://it.sputniknews.com/20210818/leuropa-e-la-nemesi-afghana-12561657.html

L’Europa e la Nemesi afghana

L’Europa e la Nemesi afghana

Dopo la disfatta militare incassata al seguito degli americani ora l’Ue si prepara a far i conti con un esodo afghano che minaccia di portare migliaia di... 18.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-18T15:45+0200

2021-08-18T15:45+0200

2021-08-18T15:45+0200

opinioni

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/12527365_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_d23627d803169ad4444d4458041cf847.jpg

Se non quella, umiliante, di un Borrel pronto a proporre il dialogo con i talebani.Qualche balbettio, ma nessun vero piano. Anche davanti alla disfatta afghana e al rischio di fronteggiare un esodo di migranti simile a quello affrontato nel 2015 l’Europa si dimostra incapace di reagire e programmare.Martedì, al termine della riunione dei ministri degli esteri della Ue convocata per affrontare l’emergenza afghana, l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri Josep Borrel non ha saputo far di meglio che riconoscere la sconfitta e promettere un dialogo con i talebani. L’uscita rappresenta l’ennesima umiliazione per i paesi europei che hanno combattuto sul fronte afghano sacrificando i propri uomini. Ma soprattutto l’ennesimo voltafaccia nei confronti degli afghani che per vent’anni hanno creduto nelle promesse dell’Europa e dell’Occidente. Cosa significa, ci si chiede, “discutere con le autorità in Kabul qualunque esse siano”? Significa che dialogheremo anche se i talebani continueranno a lapidare le adultere, emarginare le donne, decapitare gli oppositori e appoggiare i terroristi di Al Qaida? Borrell non l’ha specificato, ma in tanta avventata leggerezza s’intravvede l’inadeguatezza di un’Europa che tra poche settimane dovrà fronteggiare la spietata nemesi afghana.I conti sono presto fatti. Già oggi - secondo l’Alto Commissariato dell’Onu - oltre due milioni e mezzo di afghani vivono nei campi profughi sparsi tra l’Iran e il Pakistan. A questa massa di uomini, donne e bambini costretti a vivere lontano dal proprio paese vanno aggiunti due milioni di sfollati interni, ovvero due milioni di afghani rimasti dentro i confini nazionali, ma senza più un luogo in cui vivere. E a moltiplicare vertiginosamente questi numeri contribuisce l’incontenibile offensiva integralista delle ultime settimane. Ai 400mila sfollati messisi in marcia tra il primo gennaio e la fine di giugno si sono aggiunte, dopo la caduta di Kabul, le centinaia di migliaia di disperati pronti a tutto pur di lasciare il paese.E stavolta pochi s’accontenteranno d’accamparsi appena oltre i confini afghani. Chi fugge dalla vendetta integralista si guarderà ben dal cercar rifugio in un Pakistan, vero padrino del movimento talebano, o in un’Iran governato da un regime non meno radicale. E anche chi, in questi anni, ha accettato di vivere negli inospitali campi profughi iraniani e pakistani pur di garantirsi un veloce rientro in patria, potrebbe abbandonare ogni speranza e puntare sull’Iran per poi scendere verso Turchia ed Europa. Una rotta già oggi assai affollata visto che sui territori di Ankara sono già presenti, secondo le stime delle agenzie umanitarie, almeno 400mila afghani in gran parte clandestini ed irregolari. A loro - nonostante i 156 chilometri di muro fatti costruire dal presidente turco Recep Tayyp Erdogan al confine con l’Iran - potrebbero aggiungersi nelle prossime settimane anche gli scampati alle nuove persecuzioni talebane.Orrori e violenze che rendono inaccettabile il cinismo di paesi come Danimarca, Austria , Belgio e Grecia firmatari - solo una settimana fa - di una lettera (condivisa inizialmente anche da Germania e Olanda) in cui chiedevano all’Unione Europea di rispedire a casa gli irregolari afghani. E il dietrofront tedesco non ha impedito ad Armin Laschet, candidato alla successione ad Angela Merkel, di esporre la sua contrarietà ad ogni piano di accoglienza. In verità sarà ben difficile respingere quei migranti trattandoli da semplici “irregolari”. E non solo perché fuggono dall’odio e dall’intolleranza talebana, ma soprattutto, perché li abbiamo abbandonati dopo aver promesso loro, per vent’anni, democrazia e rispetto dei diritti umani. Per riscattarsi da quella vergogna e salvarsi dalla nemesi afghana l’Europa è dunque chiamata a mettere a punto un piano di accoglienza diverso dall’arido egoismo pre-elettorale di Macron e Laschet. Per farlo deve trattare non con i talebani, ma con i paesi allineati lungo quella rotta della disperazione che dall’Iran scende verso Turchia e Grecia per poi attraversare i paesi della ex Jugoslavia e raggiungere i confini di Italia e Austria. Una trattativa indispensabile per distribuire l’accoglienza e garantire - attraverso programmi di finanziamento - la costruzione di centri di accoglienza capaci di diluire l’esodo di centinaia di migliaia di afghani.Solo così l’Europa potrà farsi carico di un numero accettabile di afghani da trattare non come irregolari ma da rifugiati meritevoli di quell’asilo che la convenzione di Ginevra riconosce a chiunque fugga dalle persecuzioni. Ma a giudicare dalle parole di Borrel l’Europa sembra non averlo ancora capito. E così dopo la disfatta incassata al seguito degli americani subirà la nemesi figlia della disperazione afghana.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

https://it.sputniknews.com/20210818/trump-ritirata-dallafghanistan-la-vergogna-piu-grande-della-storia-usa-12558811.html

https://it.sputniknews.com/20210815/presa-di-kabul-il-viminale-accelera-sullaccoglienza-dei-profughi-afghani-12518148.html

https://it.sputniknews.com/20210817/quali-paesi-non-fuggono-dallafghanistan-le-ambasciate-che-restano-aperte-12548758.html

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gian Micalessin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/764/58/7645811_53:0:820:767_100x100_80_0_0_eefd1cf822464258ed313c7d76d72955.jpg

Gian Micalessin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/764/58/7645811_53:0:820:767_100x100_80_0_0_eefd1cf822464258ed313c7d76d72955.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gian Micalessin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/764/58/7645811_53:0:820:767_100x100_80_0_0_eefd1cf822464258ed313c7d76d72955.jpg

opinioni, afghanistan