Lavrov: proseguono i negoziati con Bruxelles per riconoscimento dei certificati Covid russi nella UE

I negoziati con le autorità europee sono condotti dai rappresentanti del ministero della Salute e del ministero degli Esteri della Federazione Russa. 18.08.2021, Sputnik Italia

Il ministero della Salute russo, con il sostegno del ministero degli Esteri, sta portando avanti, con l'Unione Europea, contatti professionali sul riconoscimento reciproco dei certificati di vaccinazione, ha affermato il capo del dicastero diplomatico russo Sergey Lavrov.Nell'Unione Europea, dal 1° luglio è in vigore un sistema di certificati Covid (green pass), che vengono rilasciati alle persone vaccinate o che sono guarite dalla malattia, nonché a coloro che hanno mostrato un risultato negativo al tampone. La normativa consente alla Commissione Europea di riconoscere l'equipollenza di documenti emessi in altri Paesi, senza però approvare in automatico i vaccini in essi indicati.Ad agosto, Bruxelles ha deciso di accettare i certificati vaccinali rilasciati a San Marino, dove è stato ampiamente usato, durante la campagna di vaccinazione, il siero russo anti-Covid Sputnik V. Allo stesso tempo, il preparato del Centro Gamaleya non è ancora stato registrato nei Paesi Ue: il farmaco, da marzo, si trova in fase di revisione ciclica da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che i fornitori russi non hanno ancora fornito "dati sufficientemente affidabili sulla sicurezza", sebbene Mosca affermi che tutti i documenti siano già a disposizione dell'Ema.

