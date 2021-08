https://it.sputniknews.com/20210818/la-gravita-del-covid-dipende-dalla-via-con-cui-il-virus-penetra-nellorganismo-12562078.html

La gravità del Covid dipende dalla via con cui il virus penetra nell'organismo

La gravità del Covid dipende dalla via con cui il virus penetra nell'organismo

La gravità del Covid-19 dipende dal luogo di penetrazione del virus nell'organismo, il più pericoloso è la trasmissione dell'infezione per via aerea

coronavirus nel mondo

medicina

salute

"La trasmissione dell'infezione per via aerea è la più pericolosa. Se il virus entra nell'organismo umano attraverso l'aspirazione, la dose ricevuta scende immediatamente nelle aree profonde del sistema respiratorio e inizia a moltiplicarsi lì rapidamente, colpendo il polmone", ha affermato.Se il coronavirus penetra attraverso le mucose, i medici hanno molto più tempo per combattere la malattia, ha aggiunto. Il medico allo stesso tempo ha sottolineato che il modo migliore per proteggersi dal coronavirus è la vaccinazione.

Vittorio Cagnetta Non fatevi illusioni: qualsiasi virus passa attraverso la mascherina come una zanzara attraverso le sbarre. Se invece sono le droplets che volete fermare, ancora non si è visto uno studio serio sulla trasmissione del Sars-cov-2 tramite quel mezzo. Quindi i benefici della mascherina sono tutti da dimostrare. I danni, invece, quelli si che sono dimostrati e verifica da innumerevoli studi. 0

