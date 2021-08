https://it.sputniknews.com/20210818/ita-ce-il-via-libera-dellenac-la-nuova-compagnia-puo-decollare-e-vendere-i-biglietti-12561433.html

Ita, c'è il via libera dell'Enac: la nuova compagnia può decollare e vendere i biglietti

Ita, c'è il via libera dell'Enac: la nuova compagnia può decollare e vendere i biglietti

La newco che sostituirà Alitalia ha ottenuto dall'Enac la certificazione di operatore aereo dopo il primo volo tecnico di prova effettuato nei giorni scorsi. Il prossimo 15 ottobre ci sarà il passaggio di consegne con la vecchia compagnia di bandiera.

2021-08-18T17:47+0200

2021-08-18T17:47+0200

2021-08-18T17:47+0200

economia

alitalia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/10451663_0:329:1501:1173_1920x0_80_0_0_f6474ac57c97bca5de9a66292a95c478.jpg

Da oggi l’Italia ha una nuova compagnia di bandiera. L’Enac ha rilasciato ad Italia Trasporto Aereo (Ita), la newco che prenderà il posto di Alitalia, la certificazione di operatore aereo. Da oggi, quindi, Ita potrà volare e iniziare a vendere i biglietti, con il codice Icao “ITY”.Si inizierà, secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, dal prossimo 15 ottobre, quando dovrebbe avvenire il passaggio del testimone con la vecchia Alitalia. A partire da questa data, infatti, la compagnia commissariata dovrebbe eliminare i collegamenti dai sistemi di vendita.Le settimane che separano Ita dal decollo, però, saranno scandite dalla partecipazione ad una serie di gare d’appalto per acquisire gli asset di Alitalia. In campo ci sono lo storico marchio, l’handling, la manutenzione e il programma MilleMiglia, per il quale, però, la newco non potrà concorrere.L'incognita dei biglietti AlitaliaChe succederà, invece, a quei passeggeri, almeno 255mila secondo il Corriere, che hanno acquistato un biglietto Alitalia con data successiva al 15 ottobre? Secondo lo stesso quotidiano potrebbero scattare i rimborsi. In campo ci sono già cento milioni di euro stanziati dal governo italiano. Un’altra opzione in campo è lo spostamento su voli operati da altre compagnie.Intanto, il Codacons, proprio sulla questione dei biglietti venduti da Alitalia per il periodo successivo al 15 ottobre, ha presentato un esposto all'Enac e all'Antitrust "ipotizzando che nelle condotte poste in essere da Alitalia possano ravvisarsi pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, idonee a indurre in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale". "Nello specifico, - spiega l'associazione dei consumatori in una nota - l’acquirente dei biglietti aerei Alitalia per date successive alla metà del mese di ottobre 2021 sarebbe indotto in errore in merito alla disponibilità del servizio in tale periodo, in quanto la compagnia aerea che subentrerà ad Alitalia non garantisce in alcun modo la validità del titolo di viaggio". L'associazione, quindi, ha chiesto di aprire "una istruttoria urgente per pratica commerciale scorretta" al fine di tutelare i viaggiatori.Il volo di prova di Ita“L’ENAC continuerà nel proprio compito istituzionale e tecnico per garantire l’avvio operativo di Ita, vigilando sul rispetto degli interessi pubblici e dei diritti dei passeggeri che costituiscono elementi essenziali del business del trasporto aereo”, si legge ancora nella nota dell’ente.Il primo volo di prova di Ita si è svolto lo scorso 16 agosto. Dopo aver effettuato le proprie valutazioni tecniche l’Enac ha dato il via libera all’attività della compagnia, che diventerà la nuova linea aerea nazionale.

https://it.sputniknews.com/20210715/alitalia-semaforo-verde-dalla-ue-per-ita-la-newco-italiana-sara-10-volte-piu-piccola-di-ryanair-12155612.html

https://it.sputniknews.com/20210717/alitalia-ita-fassina-a-sputnik-una-caporetto-litalia-diventera-una-colonia-delle-low-cost-12170456.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

economia, alitalia