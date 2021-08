https://it.sputniknews.com/20210818/in-grecia-cresce-il-timore-per-un-afflusso-incontrollato-di-profughi-afghani-12560340.html

In Grecia cresce il timore per un afflusso incontrollato di profughi afghani

Le autorità greche sono pronte a contrastare l'afflusso di clandestini in relazione alla situazione in Afghanistan. 18.08.2021, Sputnik Italia

Le autorità greche sono pronte a contrastare l'ingresso illegale dei migranti attraverso le frontiere terrestri e marittime in relazione alla situazione in Afghanistan, ha affermato l'ufficio stampa del premier greco a seguito di una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale del governo (KYSEA). La riunione del consiglio è stata presieduta oggi dal premier Kyriakos Mitsotakis. Hanno anche discusso della pianificazione sia a livello europeo che bilaterale e nazionale della necessità di proteggere i confini e prevenire una nuova crisi umanitaria, ha affermato l'ufficio stampa. All'incontro hanno partecipato, in particolare, i ministri degli Esteri, della Protezione Civile, della Difesa nazionale, il capo di Stato Maggiore e il capo dell'intelligence nazionale.Crisi afghanaDomenica scorsa i talebani* hanno annunciato di aver conquistato la capitale Kabul e la fine della loro offensiva contro le truppe governative, intensificatasi con l'inizio del ritiro delle forze statunitensi e della Nato, presenti nel Paese asiatico dal 2001. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese "per scongiurare un massacro", secondo la sua dichiarazione. I talebani hanno già chiarito che non ci sarà un governo di transizione, ma "un passaggio completo" del potere; il movimento islamista è impegnato a mantenere l'ordine e la sicurezza nelle città sotto il loro controllo.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

