In Afghanistan ancora 20 italiani

Lo ha dichiarato il console Tommaso Claudi, anch'egli rimasto nel Paese, nella capitale Kabul. Inoltre 200 afghani sono stati evacuati per essere trasferiti in... 18.08.2021

Nel territorio afghano, ormai controllato dai talebani*, che domenica scorsa sono entrati a Kabul e messo in fuga l'ormai ex presidente Ghani, sono presenti 20 cittadini italiani, ha riferito il console Tommaso Claudi, citato dall'Ansa.Il diplomatico ha affermato che "il nostro obiettivo è mantenere il ponte aereo aperto" ed ha evidenziato che "in mattinata sono state messe in salvo attiviste dei diritti femminili e una parte consistente dei collaboratori dell'Ambasciata d'Italia a Kabul".In aggiunta il ministero della Difesa italiano ha comunicato che oggi hanno lasciato Kabul 200 afghani a bordo di aerei militari, per raggiungere la penisola.Ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva ribadito che l'Italia avrebbe evacuato anche il personale afghano che aveva collaborato con la missione diplomatica e la rappresentanza militare italiana, così come le donne e gli attivisti dei diritti a rischio di persecuzione da parte dei talebani.Che cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan è diventata particolarmente calda nelle ultime settimane, quando i talebani hanno lanciato una rapida offensiva in tutto il Paese e hanno conquistato tutti i valichi di frontiera. Il 15 agosto, gli islamisti sono entrati a Kabul ed hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un massacro". Nella notte del 16 agosto, un rappresentante dell'ufficio politico dei talebani, Mohammad Naim, ha affermato che la guerra in Afghanistan era finita e che la forma di governo dello stato sarebbe diventata chiara nel prossimo futuro.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

raus jUEde A casa, e facciamola finita con cazzate sinistroidi come ponti aerei e corridoi umanitari. Pensiamo agli italiani bisognosi, non al political correct peloso. 1

italia

afghanistan

