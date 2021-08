https://it.sputniknews.com/20210818/i-benefici-di-mangiare-il-fico-dindia-12564777.html

I benefici di mangiare il fico d'India

I benefici di mangiare il fico d'India

Il fico d'India è uno dei frutti caratteristici del Messico, si può trovare in vari colori, tra cui verde, rosso e giallo. È noto per fornire importanti... 18.08.2021

In Messico la stagione della raccolta dei fichi d'India va da aprile a novembre, anche se si registra che la produzione più alta si registra tra luglio e settembre. Tra i suoi principali vantaggi del consumo di questo frutto ci sono: 1.Ha un alto contenuto di vitamina C, che aiuta a prevenire la comune influenza, migliorando il funzionamento del sistema immunitario. Questa vitamina si trova in misura maggiore nei fichi d'India rossi. 2. Fornisce effetti antiossidanti, che prevengono i danni cellulari provocati dai radicali liberi nell'organismo. In questo caso, il fico d'India giallo è quello che offre il maggior beneficio. 3.È a basso contenuto di calorie e grassi, quindi i nutrizionisti invitano a includerlo nella dieta delle persone che vogliono perdere peso. Lo considerano un'ottima opzione per uno spuntino sano. 4.Migliora la funzione delle piastrine, responsabili della corretta coagulazione del sangue, aiutando così questo processo a funzionare correttamente. 5. Aiuta a ridurre il colesterolo ed i trigliceridi nel sangue, grazie agli antiossidanti e ad altri composti che fornisce. 6. Contribuisce alla salute delle ossa perché è ricco di calcio e magnesio, due minerali che aiutano a mantenerle sane e forti. 7. Previene l'indigestione perché i suoi semi contengono una grande quantità di fibre che migliorano la salute intestinale in generale. Inoltre vari studi hanno suggerito che il fico d'India è efficace nell'abbassare la glicemia grazie alla sua capacità di legarsi con lo zucchero nell'intestino. Alcuni ricercatori affermano che questo frutto aumenta la capacità cellulare di utilizzare l'insulina, offrendo benefici alle persone con diabete.

