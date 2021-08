https://it.sputniknews.com/20210818/fedez-ancora-contro-salmo-la-polemica-non-si-placa-12559721.html

Fedez ancora contro Salmo, la polemica non si placa

Il festival internazionale del Mirto 2021, dedicato alla promozione delle eccellenze del territorio sardo, non si farà, a causa della situazione sanitaria... 18.08.2021, Sputnik Italia

Olbia è la stessa città in cui Salmo ha tenuto il concerto non autorizzato che ha fatto scattare un botta e risposta a distanza con Fedez. E proprio quest’ultimo, appresa la notizia dell'annullamento del festival previsto dal 17 al 20 di agosto, è intervenuto con un nuovo video nel quale è tornato ad accusare Salmo.Fedez poi prosegue:Il cantante ne ha anche per gli artisti che si sono schierati al fianco di Salmo e li accusa di essere dei forzisti di centrodestra.“Replicate le gesta del vostro beniamino, organizzate un concerto in piazza chiamando un vostro amico assessore di Forza Italia e fatevi fotografare con gli l'hastag #ForzaItalia e #elezioni2021. Così avrete il vostro ‘protesta starter pack’ pronto per voi. Mi raccomando ragazzi, la rivoluzione comincia da oggi”.Un riferimento rivolto alla foto del fratello del rapper, che al termine del concerto di Salmo si è fatto fotografare con l’assessore alla cultura della città di Olbia, appartenente, appunto, a Forza Italia, riporta l’Adnkronos.

