https://it.sputniknews.com/20210818/elisabetta-trenta-sfida-luca-palamara-ecco-chi-si-candida-per-le-suppletive-a-roma-12556432.html

Elisabetta Trenta sfida Luca Palamara, ecco chi si candida per le suppletive a Roma

Elisabetta Trenta sfida Luca Palamara, ecco chi si candida per le suppletive a Roma

L'ex ministra della Difesa e l'ex pm di Roma che ha denunciato "il sistema" in corsa per un seggio alla Camera dei Deputati. Centrodestra, Pd e M5S sono ancora alla ricerca di candidati.

2021-08-18T12:47+0200

2021-08-18T12:47+0200

2021-08-18T12:47+0200

politica

elisabetta trenta

elezioni suppletive

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/724/43/7244340_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_a70d0625fd43916cb6ca53419a6ed136.jpg

Dopo l’ex pm di Roma e consigliere del Csm, Luca Palamara, ad annunciare la propria candidatura per le elezioni suppletive nel collegio di Roma Monte Mario-Primavalle è stata l’ex ministra della Difesa del M5S, Elisabetta Trenta.In palio c’è un seggio alla Camera dei Deputati, quello lasciato libero dalla deputata pentastellata Emanuela Del Re, che lo scorso giugno ha lasciato il suo posto dopo la nomina a rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel.A giugno, l’ex titolare della Difesa aveva abbandonato il Movimento per aderire all’Italia dei Valori. Ora correrà con la lista “Noi – Nuovi Orizzonti per l’Italia”. Un contenitore che, spiega la stessa Trenta, annunciando la sua candidatura, “raccoglie tutte le idee e i pensieri di tutti coloro che non si riconoscono più nelle continue metamorfosi involutive registrate da diversi movimenti e partiti politici nazionali".“Cultura, lavoro, legalità, libertà, sostenibilità, sviluppo, sicurezza, giustizia, - si legge ancora nella nota - sono i valori ispiratori di Noi, che avrà nella cassetta degli attrezzi competenza, meritocrazia, solidarietà, pari opportunità, equità”.La candidatura della Trenta impensierisce il M5S, che è ancora in cerca di un candidato e teme una fuga di voti verso l’ex ministra. Non è chiaro se il partito di Giuseppe Conte troverà un accordo con il Pd per esprimere una candidatura comune. L'ex premier ci spererebbe, ma non è detto che i giallo-rossi possano correre insieme.Il numero due di Forza Italia è ottimista anche per le elezioni regionali in Calabria e per la corsa al Campidoglio. Tajani, citato sempre dal Giornale, si dice convinto che il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, riuscirà ad andare al secondo turno. Da lì in poi, la partita sarà aperta. E il coordinatore di FI assicura che Michetti se la giocherà.

https://it.sputniknews.com/20210811/elezioni-amministrative-ecco-cosa-dicono-i-sondaggi-sui-candidati-di-napoli-milano-e-roma-12468059.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica, elisabetta trenta, elezioni suppletive