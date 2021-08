https://it.sputniknews.com/20210818/crisi-nella-chiesa-di-svezia-battesimi-in-calo-costante-e-sempre-piu-multiculturalismo-12554357.html

Crisi nella Chiesa di Svezia, battesimi in calo costante e sempre più multiculturalismo

Crisi nella Chiesa di Svezia, battesimi in calo costante e sempre più multiculturalismo

Con i suoi 5,7 milioni di fedeli, la Chiesa di Svezia rimane la Chiesa luterana più numerosa al mondo e la confessione cristiana predominante nel Paese, ma... 18.08.2021

La Chiesa di Svezia è la principale confessione cristiana presente nel paese scandinavo. Essa fa riferimento al luteranesimo, ed è parte della Comunione di Porvoo, la comunità formata da un accordo tra tredici Chiese europee luterane ed anglicane. Fino al 2000, era riconosciuta come religione di Stato, dopo di che è iniziata un'inesorabile caduta, con la perdita dell'1-2% di fedeli all'anno. Sebbene il 56,4% dei cittadini svedesi si riconosesse in questa confessione nel 2019, solamente circa il 2% dei membri dichiarati frequenta regolarmente le funzioni domenicali.Alla fine del 2020, il 55,2% della popolazione svedese si dichiarava appartenente a questa confessione, un calo rispetto al 95% del 1972. Ciò è, in parte, anche dovuto al cambiamento demografico che ha interessato il paese negli ultimi decenni, poiché un quarto della popolazione svedese, che è di solo 10 milioni di abitanti, è rappresentato da immigrati e persone di origine straniera, appartenenti a religioni e culture diverse.Negli ultimi 20 anni, la Chiesa di Svezia ha perso in totale oltre 1,6 milioni di membri e, tra i rappresentanti ecclesiastici, vi è una crescente preoccupazione che il calo dei membri potrà ostacolare le attività della chiesa in futuro.Sempre meno svedesi scelgono di battezzare i propri figli e, dopo quasi due anni di pandemia, il numero di questi sacramenti è sceso al suo minimo storico, continuando il trend avverso degli ultimi anni.Se nel 2010 il numero dei battesimi era di 58.731, nel 2020 è stato di soli 28.429, cioè, addirittura, meno della metà.Lo storico religioso David Thurfjell, della Södertörn University, ha sostenuto che il calo del numero di battesimi può essere, in parte, dovuto al fatto che la percezione della religione sia cambiata da quando essere membro della Chiesa di Svezia ha smesso di essere obbligatorio e il paese è ha iniziato ad essere più multiculturale.

