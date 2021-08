https://it.sputniknews.com/20210818/console-italiano-a-kabul-qui-scene-drammatiche-stiamo-assistendo-ad-una-grande-tragedia-umanitaria-12560120.html

Console italiano a Kabul: qui scene drammatiche, stiamo assistendo ad una grande tragedia umanitaria

Console italiano a Kabul: qui scene drammatiche, stiamo assistendo ad una grande tragedia umanitaria

A Kabul la diplomazia italiana è ancora presente e attiva e si sta occupando di riportare in Italia il personale delle associazioni e organizzazioni non... 18.08.2021

Il console italiano a Kabul, Tommaso Claudi, ha raccontato brevemente quanto sta accadendo in queste ore in quello che da alcuni giorni è diventato il centro del mondo.Il console è rimasto a Kabul per coordinare il rimpatrio degli italiani rimasti in Afghanistan e per condurre fuori dal paese coloro che potrebbero essere uccisi per aver collaborato con gli occidentali.Zahra Ahmadi è salvaSul volo in arrivo a Fiumicino con 85 persone a bordo c’è, quindi, anche l’attivista Zahra Ahmadi, rimasta bloccata per giorni senza riuscire a passare.Ahmadi aveva detto nei giorni scorsi al fratello, che vive in Italia e che, a Venezia, è tra i fondatori della catena di ristoranti Orient Experience, che anche chi aveva un visto o un lasciapassare, anche chi era sulle liste, veniva respinto dai soldati americani.Questi ultimi avevano messo filo spinato per separare la zona militare dell’aeroporto dalla zona riservata ai voli civili. Chiunque provava a superare il filo spinato rischiava di essere sparato.La donna, racconta il Corriere del Veneto, per ore si è dovuta nascondere e rendere irreperibile, poi è stata aiutata da amici e quindi è riuscita a mettersi in contatto con la diplomazia italiana. Le hanno assicurato l’ingresso in aeroporto, ma fino a lì, mentre l’Afghanistan sprofondava in un incubo claustrofobico, ci è dovuta arrivare da sola.

