Conchiglie e sabbia come souvenir, multati turisti ad Alghero

2021-08-18T19:04+0200

Presso l’aeroporto ‘Riviera del Corallo’ di Alghero sono stati sequestrati, solo nel mese di luglio, 1,4 chili di sabbia, 743 ciottoli di mare, 43 conchiglie e una roccia del peso di 1,2 chilogrammi.Il materiale è stato illegalmente prelevato dagli arenili di Is Aruttas nella penisola oristanese del Sinis, de Le Saline di Stintino e dalla spiaggia del Lazzaretto di Alghero, riporta AskaNews.Quel che non si comprende è che proseguendo di questo passo non ci sarà più nessuna spiaggia da visitare e sulla quale distendersi.I turisti hanno sempre dichiarato di non essere a conoscenza della normativa che vieta di prelevare sabbia, conchiglie e rocce dalle spiagge della Sardegna. Per loro è scattata una multa molto salata, ce va da 500 a 3 mila euro in base alla gravità.La legge regionale sull’asporto di sabbiaNel 2017 è entrata in vigore la legge regionale 16/2017, in materia di turismo con l’obiettivo di tutelare i litorali sardi.La legge prevede che chi asporta, detiene o vende anche solo piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare, rischia da 500 a 3 mila euro di multa come previsto dall’articolo 40 della legge medesima.I controlli sono nella responsabilità del Corpo Forestale della Sardegna, dei Comuni e delle forze dell’ordine.

