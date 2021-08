https://it.sputniknews.com/20210818/con-90-di-vaccinati-sconfiggeremo-il-covid-19-e-le-sue-varianti-dice-burioni-12543719.html

Con 90% di vaccinati sconfiggeremo il Covid-19 e le sue varianti, dice Burioni

Burioni spera nel 90% di italiani immunizzati per sconfiggere qualsiasi tipo di variante del coronavirus si dovesse palesare da qui ai prossimi mesi o... 18.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-18T07:14+0200

coronavirus in italia

vaccino

immunità

Secondo il professore Roberto Burioni, virologo e, sin dall’inizio di questa battaglia, divulgatore di informazioni sulla pandemia, se raggiungiamo il 90% di vaccinati contro il coronavirus in Italia, potremo sconfiggere sia la variante Delta, che tutte le altre varianti del virus.Però Burioni ricorda che in Israele, in realtà, i totalmente vaccinati rappresentano solo il 60% della popolazione adulta e quindi non è bastato l’aver “iniziato in modo molto aggressivo, ma lasciando più del 40% della popolazione suscettibile con una variante contagiosa come Delta”.Tuttavia, c’è chi, come il professore Crisanti, è pessimista sulla possibilità di raggiungere l’immunità di gregge con la variante delta in circolazione.Ma per Burioni è fondamentale vaccinare tutti, studenti e insegnanti compresi, per raggiungere l’obiettivo.

