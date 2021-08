https://it.sputniknews.com/20210818/calabria-salvini-la-lega-sara-il-primo-partito-12557562.html

Calabria, Salvini: "La Lega sarà il primo partito"

Calabria, Salvini: "La Lega sarà il primo partito"

Lo ha detto in un'intervista a La Gazzetta del Sud il leader leghista reduce dal tour della settimana scorsa in Calabria: "La Lega ha dimostrato di poter dire la sua"

2021-08-18T14:51+0200

2021-08-18T14:51+0200

2021-08-18T14:51+0200

politica

matteo salvini

calabria

lega

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/18/10458239_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_804c64d2eea02f5dcbbcdc685f7db260.jpg

Niente più commissari alla sanità e un obiettivo: diventare il primo partito nella regione. Dopo un tour durato una settimana in decine di città calabresi e nell’Aspromonte, devastato dagli incendi dolosi, il leader della Lega, Matteo Salvini, ribadisce in un’intervista a La Gazzetta del Sud, che punta a portare il suo partito ad essere il più votato della regione alle prossime amministrative.A correre per il centrodestra saranno il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Roberto Occhiuto, in ticket con il presidente facente funzione Nino Spirlì, della Lega. Salvini parla di radicamento sul territorio ed esprime ottimismo per le prossime elezioni. “Negli ultimi decenni – ha poi aggiunto - la politica - locale e nazionale - non ha dato risposte all’altezza. Il centrodestra ha iniziato a cambiare rotta con l’indimenticata Jole Santelli, e la Lega ha dimostrato di poter dire la sua con idee concrete e persone capaci”.Chi ha perso anni di sacrifici, ha detto Salvini, non va abbandonato. “Anche oggi – ha annunciato - ho risentito il presidente del Parco dell’Aspromonte, e alcuni sindaci del territorio, per dare aiuti immediati a chi ha perso tutto”.“La Lega ci crede e anche il governo Draghi ci sta mettendo idee e impegno. Sarebbe un’opera straordinaria a livello mondiale, farebbe risparmiare tanto inquinamento, tanto tempo e porterebbe l’immagine della Sicilia, della Calabria, dell’ingegneria italiana in tutto il mondo”, afferma.L’idea è quello di realizzarlo con i fondi che arriveranno dall’Europa, che verranno utilizzati però, soprattutto, per realizzare una serie di interventi urgenti su strade, ferrovie e porti. “Un piano complessivo molto serio”, annuncia Salvini, che permetta alla Calabria di “volare”.

https://it.sputniknews.com/20210811/emergenza-incendi-in-sud-italia-bruciano-sicilia-e-calabria-12464139.html

Sirius Salvini sei un MEZZO UOMO che ti sei svenduto al massone& satanista Draghi,di cosa parli?Pensi che la gente dovrebbe premiarti?Sei senza palle,senza dignità, doppiogiochista, insomma non un uomo bensì un quaquaraquà. 0

FRANCO Purtroppo tutti i partiti sono culo e braghe con Draghi mentre la meloni fa finta di essere all'opposizione. Personalmente tutti i politici italiani mi fanno vomitare...non c'è nessuno da salvare . 0

3

calabria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica, matteo salvini, calabria, lega