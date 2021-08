https://it.sputniknews.com/20210818/bare-accatastate-e-che-esplodono-dal-caldo-linferno-nel-cimitero-dei-rotoli-di-palermo-12555443.html

Bare accatastate e che esplodono dal caldo, l'inferno nel cimitero dei Rotoli di Palermo

A denunciare la presenza di centinaia di feretri accatastati da mesi all'interno di tensostrutture e uffici amministrativi è il Giornale di Sicilia. E Matteo Salvini annuncia un sopralluogo nel cimitero palermitano.

Quasi mille bare accatastate sotto tende e gazebo, alcune da oltre un anno. Ci sono feretri esplosi a causa del caldo, bare che perdono liquidi, sporcizia e ragnatele.È un vero e proprio scempio quello documentato dal Giornale di Sicilia, che denuncia come nel cimitero dei Rotoli di Palermo stazionino, dal 2020, centinaia di salme che non riescono ancora a trovare una degna sepoltura.La segnalazione è arrivata lo scorso 3 agosto proprio dalla società che opera all’interno del cimitero. Secondo quanto dichiarato dal direttore del camposanto, Leonardo Cristofaro, allo stesso quotidiano, alla base del caos ci sarebbe la “mancanza di fosse dove operare inumazioni”.“Numerosi feretri hanno cominciato a percolare copiosamente”, ha spiegato Cristofaro al Giornale di Sicilia, per questo c’è bisogno di una “immediata inumazione” o dell'acquisto “improcrastinabile e urgentissimo di un congruo numero di sovracasse di zinco”.Uno scenario da brividi, che porta con sé anche una serie di potenziali rischi per la salute, complici anche le alte temperature del periodo.Secondo una nota diffusa dagli uffici della Lega in Senato, il “grave pericolo sanitario” sarebbe stato confermato anche dal Comune di Palermo.

