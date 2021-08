https://it.sputniknews.com/20210818/avviata-la-produzione-in-serie-del-modulo-di-combattimento-russo-okhotnik-12561132.html

Avviata la produzione in serie del modulo di combattimento russo "Okhotnik"

Avviata la produzione in serie del modulo di combattimento russo "Okhotnik"

"Uralvagonzavod": il modulo di combattimento "Okhotnik" è stato testato con successo ed è entrato nella produzione in serie. 18.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-18T18:03+0200

2021-08-18T18:03+0200

2021-08-18T18:03+0200

russia

armi

tecnologia militare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/12561361_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_72a35e2149149f42464429381f20e1c8.jpg

Il nuovo modulo di combattimento "Okhotnik", progettato e prodotto dalla società Elektromashina, controllata da Uralvagonzavod che a sua volta fa parte di Rostec, è stato messo in produzione in serie, ha comunicato ai giornalisti l'ufficio stampa della società. La società ha chiarito che la piattaforma telecomandata è richiesta tra le truppe per vari scopi. In particolare, una serie di cinque "Cacciatori" è stata riservata per l'installazione sui mezzi blindati "Typhoon-K". Secondo l'esperto, grazie alla modernizzazione, l'efficacia di tiro di Okhotnik è aumentata del 20-30%. Secondo l'ufficio stampa, la versatilità del modulo ne consente l'utilizzo su attrezzature speciali di vari tipi di truppe, comprese quelle di terra e di ingegneria, da cui sono già pervenute le richieste per ottenere l'Okhotnik.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, armi, tecnologia militare