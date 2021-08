https://it.sputniknews.com/20210818/afghanistan-almeno-3-vittime-in-una-manifestazione-dopo-spari-dei-talebani---video-12559577.html

Afghanistan, almeno 3 vittime in una manifestazione dopo spari dei talebani - Video

Afghanistan, almeno 3 vittime in una manifestazione dopo spari dei talebani - Video

Almeno 3 persone sono rimaste uccise e altre 12 ferite dopo che i talebani hanno aperto il fuoco contro un gruppo di manifestanti nella provincia di Nangarhar... 18.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-18T14:32+0200

2021-08-18T14:32+0200

2021-08-18T14:32+0200

afghanistan

talebani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/12549507_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_93a34e16a6c5fd88ecf6978237f872f0.jpg

Il 18 agosto un'altra fonte ha detto a Sputnik che i talebani* hanno sparato contro i manifestanti a Nangarhar dopo che erano scesi in piazza per sostenere la bandiera nazionale usata dalle precedenti autorità. Secondo l'agenzia Pajhwok, due giornalisti giunti sul posto per seguire il corteo sono stati attaccati dai talebani.I giornalisti hanno cercato di registrare le immagini di una manifestazione a sostegno della bandiera nazionale.Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul, provocando il crollo del governo del presidente Ashraf Ghani, sostenuto dagli Stati Uniti e da altri Paesi della NATO.Ghani ha lasciato il Paese "per scongiurare un massacro", secondo la sua dichiarazione. I talebani hanno già chiarito che non ci sarà un governo di transizione, ma "un passaggio completo" del potere; il movimento islamista è impegnato a mantenere l'ordine e la sicurezza nelle città sotto il loro controllo.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan, talebani