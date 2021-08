https://it.sputniknews.com/20210818/afghanistan-85-afghani-in-volo-verso-litalia-e-altri-150-in-partenza-12554720.html

Afghanistan: 85 afghani in volo verso l’Italia e altri 150 in partenza

85 afghani che hanno collaborato con la missione italiana in Afghanistan sarebbero in volo verso l'Italia, tramite il ponte aereo creato dalle autorità... 18.08.2021, Sputnik Italia

Il volo con gli evacuati a bordo, un C130 dell’Aeronautica Militare italiana, dovrebbe arrivare oggi all'aeroporto Fiumicino di Roma.Sempre in giornata, dovrebbero decollare altri due aerei con un totale di 150 persone a bordo. I voli, dall’aeroporto di Kabul, sono stati organizzati per mettere in sicurezza quanti hanno lavorato a fianco del contingente italiano nella capitale afghana.Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha commentato:“Il nostro impegno è lavorare col massimo sforzo per completare il piano di evacuazione dei collaboratori afghani, degli attivisti e di chi è esposto al pericolo”, lo riporta il Corriere della Sera.Intanto, gli Stati Uniti annunciano di avere già trasferito in patria 3.200 persone, di cui 2.000 sono rifugiati afghani evacuati dalla capitale dell’Afghanistan.L’aeroporto Karzai di Kabul è stato riaperto lunedì, dopo uno stop necessario per riportare l’ordine sulle piste di decollo. Il traffico aereo è ripreso sia per i voli militari che per quelli civili.

