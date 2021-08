https://it.sputniknews.com/20210818/20-anni-non-sono-stati-abbastanza-condoleezza-rice-parla-del-ritiro-usa-dallafghanistan-12553827.html

"20 anni non sono stati abbastanza", Condoleezza Rice parla del ritiro USA dall'Afghanistan

“20 anni non sono stati abbastanza”, Condoleezza Rice parla del ritiro USA dall’Afghanistan

L'ex segretario di Stato americano, Condoleezza Rice, ritiene che gli Stati Uniti si siano affrettati troppo a ritirare le proprie truppe dall'Afghanistan... 18.08.2021

Secondo la Rice, poiché "verrà il momento di valutare dove abbiamo fallito - e cosa abbiamo ottenuto", alla luce della caduta di Kabul, sarebbe emersa una narrativa "corrosiva e profondamente ingiusta", secondo la quale il popolo afghano verrà accusato di tutto quello che è successo dopo il ritiro degli Stati Uniti.L'ex segretario di stato ha anche citato il discorso di lunedì del Presidente Joe Biden, in cui questi ha affermato che gli Stati Uniti hanno dato agli afghani "tutte le possibilità di determinare il proprio futuro".L’ex Segretaria di Stato, ora accademica in Scienze Politiche alla Stanford University, ha anche obiettato all'opinione che l'Afghanistan sia la guerra più lunga nella storia degli Stati Uniti, confrontando questo intervento con la situazione nella penisola coreana e osservando che la Corea del Sud impiegò decenni per giungere alla democrazia, con un contingente USA di 28.000 soldati ancora stanziati nel paese a supporto dell'esercito locale, non abbastanza forte per affrontare la Corea del Nord da solo.La Rice è convinta che mantenere la presenza statunitense in Afghanistan per più tempo non avrebbe richiesto un grosso contingente. "Sarebbe bastata una presenza americana base per l'addestramento, il supporto aereo e l'intelligence", che avrebbe aiutato a sostenere gli interessi strategici degli Stati Uniti nella regione e prevenire una caduta così rapida di Kabul."Le immagini degli ultimi giorni blasoneranno un'immagine dell'America in ritirata. Ora è il momento di rafforzare il nostro impegno nei confronti dell'Ucraina, dell'Iraq e in particolare di Taiwan", ha affermato la Rice, che ha concluso il suo articolo con un invito all'attuale amministrazione.Alla luce dei recenti paragoni tra la caduta di Kabul e quanto avvenne a Saigon nel 1975, Rice suggerisce di ripassare la lezione di quella guerra e "fornire urgentemente rifugio agli afgani che hanno creduto in noi”.*Organizzazione terroristica illegale in Russia e molti altri paesi

msan.mr Debbo dolorosamente constatare che questa protervia tutta americana non fa distinzione di razza e né di generazione! Non hanno forse gli afghani diritto alla loro cultura ed autodeterminazione? Abbiamo visto quanti disastri ha portato questa presunzione ipocritamente rivestita di diritti umani, in Libia, in Iraq, in Siria, e la lista potrebbe continuare con le migrazioni di massa e le riforme indotte della Transeteromofobia, dei subprime, della distruzione sistematica delle classi medie, della guerra fredda e del ricorso agli armamenti, della colonizzazione dell'Europa dell'est, dell'anglicizzazione di tutte le lingue, sacri patrimoni culturali! La lista potrebbe continuare, ma l'angoscia di questa narrazione antropofoga di una casta distruttiva, mi scurisce l'animo! 2

Россия щедрая душа Quindi in 20 anni non sono riusciti a derubare/depredare nella quantità prestabilita prima dell'invasione. 2

mondo, afghanistan, condoleeza rice