https://it.sputniknews.com/20210817/wikipedia-atto-vandalico-allenciclopedia-universale-web-riempita-di-svastiche-12550641.html

Wikipedia, atto vandalico all’enciclopedia universale web: riempita di svastiche

Wikipedia, atto vandalico all’enciclopedia universale web: riempita di svastiche

L’enciclopedia universale web, Wikipedia, è stata riempita di svastiche da un personaggio anonimo che si era iscritto sulla piattaforma alcune settimane fa. 17.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-17T18:36+0200

2021-08-17T18:36+0200

2021-08-17T18:36+0200

wikipedia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/10/10015307_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_476f36af5fadb000e7edc997dc5131a5.jpg

L’accaduto è stato scoperto, come riportato daWired, alle ore 15 di martedì 17 agosto, migliaia le pagine dell’enciclopedia aperta coinvolte dall’atto vandalico tra cui al presidente degli USA Joe Biden, alla cantante Madonna, ed anche Steven Pinker.Prontamente al lavoro un team di volontari che in 5 minuti ha ripristinato le copie di backup delle pagine ristabilendo l’ordine e il decoro di Wikipedia “imbrattata” da questo atto nazista.Il responsabile dell’atto vandalico è stato bloccato a tempo indefinito sulla piattaforma, ma intanto resta da capire come sia riuscito a sorpassare le difese di Wikipedia che si è mostrata anch’essa vulnerabile.Non la prima voltaWikipedia esiste dal 2001 e negli anni ha subito numerosi tentativi di hackeraggio e tanti altri atti vandalici. Ogni volta sono stati adottati nuovi e più sofisticati sistemi informatici per ostacolare chi si diverte a sabotare l’enciclopedia aperta.Il portavoce di Wikimedia, realtà responsabile dello sviluppo della piattaforma digitale a cui si appoggia Wikipedia, ha definito l’atto un “gesto vile e inaccettabile”, ma anche confermato che i volontari di Wikipedia in 5 minuti hanno ripristinato le pagine vandalizzate e in 15 minuti hanno aumentato le protezioni al modello che era stato aggirato.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

wikipedia