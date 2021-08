https://it.sputniknews.com/20210817/vasto-incendio-sulle-colline-vicino-a-gerusalemme-israele-chiede-aiuto-per-domare-le-fiamme---video-12538581.html

Vasto incendio sulle colline vicino a Gerusalemme: Israele chiede aiuto per domare le fiamme - Video

Un nuovo potente incendio divampato sulle colline a ovest di Gerusalemme ha spinto il governo israeliano a chiedere l'aiuto di altri stati. Solo la scorsa... 17.08.2021, Sputnik Italia

Lunedì, il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha chiesto aiuto ai suoi colleghi italiani, greci, ciprioti, francesi e di altri paesi nella regione per domare l'incendio scoppiato domenica vicino a Beit Meir, a circa 15 chilometri a ovest di Gerusalemme.Sebbene sia divampato da solo due giorni, l'incendio si appresta già a diventare il peggiore mai visto nel Paese, avendo già consumato l'80% in più rispetto all'incendio del Monte Carmelo, nel 2010, vicino ad Haifa, che distrusse circa 2.500 ettari di terra.Sui social sono stati pubblicati impressionanti video che mostrano la furia delle fiamme.Lunedì pomeriggio, i funzionari israeliani hanno iniziato a far evacuare i residenti di Shoeva, di Kibbutz, di Tzuba, di Kiryat Yearim, di Ein Nakuba, di Shoresh, di Har Etan e i pazienti dell'ospedale psichiatrico di Eitanim, secondo il media Haaretz.Simchi ha affermato che gli incendi "sono stati un atto umano", osservando che domenica non vi erano stati fulmini nel Paese. “Non sappiamo ancora se sia stato incendio doloso o negligenza. Indagheremo".Al momento non sono stati segnalati decessi, ma un vigile del fuoco è rimasto ferito. Nell'incendio del Monte Carmelo del 2010, 44 persone, invece, persero la vita.Secondo il Times of Israel, il primo ministro Naftali Bennett è stato motivato a cercare aiuto internazionale, dopo che il fuoco ha violato la linea difensiva sul lato orientale e i vigili del fuoco sono stati costretti a riorganizzarsi e stabilire una nuova linea a Ora e Aminadav, due quartieri che confinano con il municipio della stessa Gerusalemme.

msan.mr Ancora un altro evento di PIROPANDEMIA! Possibile che non si parta dall'idea che vi sia una regía? Eppure i crismi per tale ipotesi ci sono tutti! È possibile che non si sia fatto nulla per sorvegliare territorialmente tale fenomeno in corso oramai sistematico da diversi anni? E se taluni black block del virus pirico sono stati individuati ed arrestati, come mai non emerge nulla e tantomeno vi sono politiche di prevenzione? Io non credo assolutamente alla favoletta del maniaco pirico e tantomeno al fiammifero casuale e sbadato del campeggiatore incosciente o a relativi e locali sporadici interessi commerciali!! Chi e perchè ha interesse a questa devastazione piropandemica e ad impedire dunque qualsiasi seria e concertata indagine internazionale? 1

1

