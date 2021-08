https://it.sputniknews.com/20210817/un-asteroide-potenzialmente-pericoloso-si-sta-avvicinando-alla-terra-arriva-2016-aj193-12541383.html

Un asteroide ‘potenzialmente pericoloso’ si sta avvicinando alla Terra, arriva 2016 AJ193

Un asteroide ‘potenzialmente pericoloso’ si sta avvicinando alla Terra, arriva 2016 AJ193

Il Planetario di Mosca avverte che l'asteroide 2016 AJ193, classificato ‘potenzialmente pericoloso’, si sta avvicinando alla Terra. 17.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-17T22:41+0200

2021-08-17T22:41+0200

2021-08-17T22:41+0200

mondo

asteroide

russia

astronomia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/9803234_569:0:4210:2048_1920x0_80_0_0_9583bdce8a5c34174ef7680ba04dd292.jpg

L'asteroide 2016 AJ193, classe Apollo, classificato ‘potenzialmente pericoloso’, si avvicinerà alla Terra il 21 agosto, ma non rappresenterà un pericolo per il nostro pianeta, ha detto il servizio stampa del Planetario di Mosca.Gli asteroidi di classe Apollo sono asteroidi caratterizzati da un'orbita con semiasse maggiore superiore ad una Unità Astronomica (UA = distanza tra Terra e Sole, cioè circa 150mln di km) e un perielio inferiore ad una UA. Questi asteroidi, quindi, avendo un’orbita che, per raggiungere il punto più vicino al Sole, passa ad una distanza inferiore rispetto all’orbita terrestre intorno alla stessa stella, sono potenzialmente pericolosi poiché intersecano, di fatto, l’area attraversata dal nostro pianeta durante il proprio percorso.Gli oggetti spaziali come il 2016 AJ193, fortunatamente, hanno una pericolosità solamente teorica. La distanza di 3,4 milioni di chilometri, che l'asteroide manterrà durante il passaggio "vicino" alla Terra, equivale a circa 9 volte la distanza della Luna dal nostro pianeta. Per altro, il periodo di rivoluzione del corpo celeste intorno al Sole è di quasi 6 anni e, quindi, non si prevedono a breve altri passaggi ‘ravvicinati’. Solo nel 2080 l'asteroide tornerà a far visita alla Terra, mantenedosi, questa volta, a quasi 7milioni di chilometri di distanza. Non si prevedono altri passaggi prima di questa data.Per altro, passaggi ben più ravvicinati sono stati recentemente registrati dagli astronomi: nel 2011, due asteroidi di 100 e 360 ​​metri di dimensioni si sono avvicinati alla Terra a distanza lunare (LD = 384mila km). "In oltre cento anni, ci sono stati più di 30 passaggi ravvicinati. Di norma, tutti gli asteroidi che intercettiamo, ci superano senza problemi", ha detto il servizio stampa.È anche vero, ammettono gli stessi scienziati dell’osservatorio, che ci sono comunque pericoli sostanziali, perché, se da una parte gli oggetti classificati sono pressoché tutti sotto controllo e le loro orbite sono ben determinate, dall’altra parte possono presentarsi ‘ospiti a sorpresa’, ovvero corpi celesti non catalogati, intercettati all’ultimo momento e provenienti da orbite lontane.Ai tempi di Tunguska (30 giugno 1908) non esistevano ancora le tecnologie moderne e quindi la sorpresa fu giustificabile, ma casi come quello del meteorite di Chelyabinsk, del 15 febbraio 2013, dimostrano che le osservazioni astronomiche non sono mai abbastanza anche ai nostri tempi.

https://it.sputniknews.com/20210816/scoperta-dagli-scienziati-lorigine-dellasteroide-che-provoco-lestinzione-dei-dinosauri-12535104.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, asteroide, russia, astronomia