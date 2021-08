https://it.sputniknews.com/20210817/terza-dose-di-vaccino-covid-19-galli-non-ne-e-poi-cosi-convinto-12549742.html

Terza dose di vaccino Covid-19? Galli non ne è poi così convinto

Terza dose di vaccino Covid-19? Galli non ne è poi così convinto

Il professore Massimo Galli dell'ospedale di malattie infettive 'Sacco' di Milano, non è molto convinto della necessità di somministrare alle persone una terza...

Lui che si è dimostrato apparentemente “chiusurista” quando si è trattato di prendere decisioni sulle riaperture, in tema di vaccino è un po’ più cauto se si tratta di punzecchiare gli italiani con una terza siringa.Insomma, perché ci volete “siringare” per la terza volta se non ci sono dati scientifici sufficienti a supporto? Pressione delle case farmaceutiche o cos’altro all’orizzonte?Le osservazioni di Galli sulla terza doseAnzitutto dividiamo le persone in due categorie, spiega con altre parole il professore Galli. Da un lato abbiamo i vaccinati che hanno risposto bene alla vaccinazione ed hanno una carica immunitaria come scorta e dall’altro lato abbiamo i vaccinati che non hanno risposto bene al vaccino.Meglio continuare a sperimentare sui volontari e poi si comprenderà dai dati quali strada sarà la migliore da intraprendere.

