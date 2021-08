https://it.sputniknews.com/20210817/talebani-promettono-rispetto-valori-religiosi-e-spirituali-di-tutti-gli-afghani-12550967.html

Talebani promettono rispetto valori religiosi e spirituali di tutti gli afghani

Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha inoltre sottolineato che il Paese, primo produttore al mondo di oppio, non produrrà più droga. 17.08.2021, Sputnik Italia

I talebani* si impegnano a rispettare la fede ed i valori religiosi di tutti gli afghani, ha affermato il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid. Il portavoce dei talebani ha anche osservato che "l'Emirato Islamico si impegna a fornire alle donne del Paese tutti i diritti loro concessi dalla sharia e dalla legge".Il portavoce dei talebani ha promesso inoltre che i media in Afghanistan opereranno liberamente. Inoltre, ha aggiunto Mujahid, i talebani non permetteranno a nessuno di "fomentare conflitti razziali ed etnici" in Afghanistan e con l'arrivo del nuovo governo la gente "vedrà cambiamenti positivi nella vita di tutti i giorni". Il rappresentante dei talebani ha affermato che l'Afghanistan smetterà di produrre droga. Per raggiungere questo obiettivo il Paese avrà bisogno di assistenza internazionale per dare ai contadini l'opportunità di dedicarsi ad altre colture, ha detto il portavoce dei talebani.La situazione in Afghanistan è diventata particolarmente calda nelle ultime settimane, quando i talebani hanno lanciato una rapida offensiva in tutto il Paese e hanno conquistato tutti i valichi di frontiera. Il 15 agosto gli islamisti sono entrati a Kabul ed hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un massacro". Nella notte del 16 agosto, un rappresentante dell'ufficio politico dei talebani, Mohammad Naim, ha affermato che la guerra in Afghanistan era finita e che la forma di governo dello stato sarebbe diventata chiara nel prossimo futuro.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

