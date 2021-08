https://it.sputniknews.com/20210817/soldati-afghani-fuggiti-in-uzbekistan-non-abbiamo-avuto-altra-scelta-12538252.html

Soldati afghani fuggiti in Uzbekistan: "non abbiamo avuto altra scelta"

I militari delle forze governative afghane fuggiti in Uzbekistan hanno dichiarato che non hanno avuto altra scelta dopo che il movimento Talebani ha preso... 17.08.2021, Sputnik Italia

mondo

difesa

La Procura Generale dell'Uzbekistan aveva precedentemente comunicato che il 14-15 agosto 22 aerei e 24 elicotteri con soldati afgani a bordo hanno attraversato illegalmente il confine di stato. Lunedì, sui social media è apparso un video in cui le forze di sicurezza uzbeke ispezionano due elicotteri con i segni distintivi dell'aeronautica militare dell'Afghanistan e interrogano le persone con uniforme militare a bordo.La maggior parte degli arrivati affermano che sono piloti. Gli afghani dimostrano di essere in possesso di armi personali, che sono pronti a consegnare. Una volta effettuati controlli e interrogatori, le forze di sicurezza uzbeke ordinano ai militari afgani di volare all'aeroporto più vicino in Uzbekistan, a Termez.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

