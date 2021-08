https://it.sputniknews.com/20210817/renzi-su-afghanistan-vuol-convocare-il-parlamento-intanto-si-schiera-contro-biden-12548222.html

Renzi su Afghanistan vuol convocare il Parlamento, intanto si schiera contro Biden

Ripensare la Nato, Biden ha sbagliato modi e tempi, il Parlamento italiano deve riunirsi per fare il punto della situazione. Non bisogna lasciare sole le donne...

Matteo Renzi è a Roma pienamente operativo nel suo ufficio da senatore. Renzi dal suo studio pensa alla convocazione del Parlamento per parlare di quanto sta accadendo di drammatico in Afghanistan.E non è tutto, perché l’ex Dem che aveva fatto il tifo per la campagna presidenziale di Joe Biden, ora si schiera apertamente contro di lui. Renzi, se fosse spettato a lui decidere, non avrebbe agito così.Matteo Renzi fa il suo discorso sulla crisi in Afghanistan, in diretta Facebook, dal suo studio di senatore e commentando le dichiarazioni del presidente degli USA Biden dice:Lui, Renzi, aveva accolto in Italia Biden da presidente del Consiglio quando questi era il vice di Obama.Un paese che è una somma di fallimentiRenzi fa anche una analisi storica personale di quanto avvenuto in Afghanistan negli ultimi 40 anni almeno e dice:E quindi, chiedendo un dibattito in Parlamento, pone il problema del futuro politico del paese e dei problemi che verranno:Che cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan è diventata particolarmente calda nelle ultime settimane, quando i talebani hanno lanciato una rapida offensiva in tutto il Paese e hanno conquistato tutti i valichi di frontiera. Il 15 agosto gli islamisti sono entrati a Kabul ed hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un massacro". Nella notte del 16 agosto, un rappresentante dell'ufficio politico dei talebani, Mohammad Naim, ha affermato che la guerra in Afghanistan era finita e che la forma di governo dello stato sarebbe diventata chiara nel prossimo futuro.

