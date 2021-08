https://it.sputniknews.com/20210817/rapporto-iaea-liran-ha-prodotto-uranio-metallico-arricchito-al-20-12537053.html

Rapporto IAEA: "l'Iran ha prodotto uranio metallico arricchito al 20%"

L'Iran ha prodotto 200 grammi di uranio metallico con l'arricchimento del 20%, afferma un rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA). 17.08.2021, Sputnik Italia

A inizio luglio, l'Iran ha notificato all'AIEA che l'ossido di uranio, arricchito al 20%, sarebbe stato consegnato a un laboratorio di un impianto per produzione di elementi di combustibile a Isfahan, dove sarebbe stato convertito in fluoruro di uranio, e poi in uranio metallico arricchito al 20%.Secondo le informazioni dell'IAEA, la produzione dell'uranio metallico è la terza e penultima parte del piano iraniano, che dovrebbe finire con la creazione di una barra di combustibile per un reattore nucleare.I ministri degli Esteri di Gran Bretagna, Germania e Francia precedentemente avevano sottolineato in una nota congiunta che i piani di Teheran sono un grave inadempimento dei propri obblighi nell'ambito dell'accordo nucleare. In tale contesto Mosca ha invitato le parti alle trattative a Vienna di raddoppiare gli sforzi per ripristinare il Piano d'azione congiunto globale (JCPOA).

