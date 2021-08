https://it.sputniknews.com/20210817/quali-paesi-non-fuggono-dallafghanistan-le-ambasciate-che-restano-aperte-12548758.html

Quali Paesi non fuggono dall'Afghanistan? Le ambasciate che restano aperte

Gli Stati Uniti, la Germania, la Francia e altri Paesi occidentali hanno evacuato le loro ambasciate da Kabul e poi hanno completamente rimosso i diplomatici... 17.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-17T23:32+0200

Sono almeno 14 le ambasciate, oltre a quella russa, ancora aperte e pienamente operative a Kabul, conquistata dai talebani*.CinaIl suo ministero degli Esteri afferma: “I talebani hanno ripetutamente espresso la speranza che si sviluppino relazioni favorevoli con la Cina e hanno affermato che si aspettano che la Cina partecipi alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Afghanistan. Accogliamo con favore queste intenzioni”.IndiaLa sua ambasciata è ancora aperta, ma i diplomatici si preparano a evacuare.IranIl presidente Ibrahim Raisi ha affermato: “La sconfitta militare degli Stati Uniti e il ritiro delle sue truppe dall'Afghanistan offre l'opportunità di ripristinare la sicurezza e una pace duratura in questo Paese”.IraqNon ha ancora commentato la situazione. I diplomatici restano a Kabul.KazakistanIl presidente Kassym-Jomart Tokayev incarica “di continuare a monitorare lo sviluppo della situazione in Afghanistan, che è estremamente importante per prendere decisioni riguardanti un'ulteriore cooperazione con questo paese”.KirghizistanIl capo del Comitato per la sicurezza nazionale, Kamchybek Tashiev, invita “tutte le forze politiche a mostrare saggezza e senso di responsabilità per la stabilità”. Inoltre, invita “le autorità dell'Afghanistan a fornire un'opportunità ai loro studenti che desiderano ricevere un'istruzione in Kirghizistan, di venire nel nostro ospitale Paese”.UzbekistanIl suo ministero degli Esteri ha riferito sui negoziati intercorsi con i talebani riguardo il ritorno dei profughi. Secondo i media, l'ex presidente afghano Ghani è fuggito in Uzbekistan. Tashkent, la capitale, lo nega.TagikistanSecondo i media, Ghani potrebbe essere fuggito in Tagikistan. Nemmeno la capitale Dushanbe lo conferma.TurkmenistanNon dicono niente nella capitale, Ashgabat. I loro diplomatici restano.TurchiaIl presidente Recep Tayyip Erdogan si è detto pronto a incontrare i talebani.IndonesiaIl vicepresidente, Yusuf Kalla, ha affermato: “Abbiamo relazioni diplomatiche tra paesi, non tra governi”.QatarDoha rimane una piattaforma per i colloqui di pace sull'Afghanistan con la partecipazione dei talebani.PakistanIl suo ministero degli Esteri afferma: “Continuiamo a sostenere gli sforzi verso una soluzione politica”. Il governo afghano ha accusato il Pakistan di sostenere i talebani, ma Islamabad lo nega.Emirati Arabi UnitiI diplomatici degli Emirati rimangono a Kabul, ma aiutano i loro colleghi a evacuare le ambasciate dai Paesi occidentali.* organizzazione terroristica bandita in Russia e in molti altri Paesi

Россия щедрая душа Va be' ambasciate di paesi con la somma della popolazione totale pari a 3miliardi e mezzo, mica male! 0

Snowstorm Il Pakistan nega di sostenere i taliban, ma è risaputo da decenni che l'addestramento dei taliban avviene nelle scuole coraniche delle città sante (per i muslim) pakistane quali Peshawar e Quetta, non distanti dal confine afghano. Se qualcuno può credere che l'ISI e il governo pakistano lo ignorino, allora può anche credere nel terrapiattismo. terrapiattismo. 0

