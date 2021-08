https://it.sputniknews.com/20210817/proposta-dalla-russia-collaborazione-per-lafghanistan-nessun-interesse-da-parte-della-nato-12538435.html

Proposta dalla Russia collaborazione per l'Afghanistan, nessun interesse da parte della NATO

Proposta dalla Russia collaborazione per l'Afghanistan, nessun interesse da parte della NATO

Prima dei recenti avvenimenti a Kabul, la Russia aveva proposto alla NATO di creare un algoritmo di cooperazione per le eventuali operazioni di evacuazione... 17.08.2021, Sputnik Italia

"Abbiamo suggerito ai membri della NATO di creare un algoritmo per l'interazione nelle operazioni di salvataggio, nell'assistenza e nell'evacuazione in situazioni di crisi. Non è stato riscontrato alcun interesse, così come sono state ignorate le proposte di stabilire un dialogo e un'interazione tra la NATO e l'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO) per gli affari afghani", ha detto Grushko.I recenti avvenimenti in Afghanistan sono da considerarsi come un risultato naturale, dato il contesto del ritiro delle truppe USA e NATO, ha aggiunto il diplomatico.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lunedì che i leader politici dell'Afghanistan non sono riusciti a negoziare per il futuro del loro paese, aggiungendo che le truppe statunitensi non dovrebbero combattere in una guerra per cui gli stessi afghani non sono disposti a combattere.Ashraf Ghani, Presidente dal 29 settembre 2014, si è dimesso ed è fuggito dal paese domenica, dopo che gli islamisti hanno completato la loro repentina (ri)conquista del potere, entrando nella capitale afghana e dando vita ad una caotica evacuazione, che ha evocato i ricordi del 1975 a Saigon.

