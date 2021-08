https://it.sputniknews.com/20210817/per-segretario-generale-nato-colpa-della-leadership-afghana-la-presa-del-potere-dei-talebani-12548460.html

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ritiene che l'incapacità della leadership politica dell'Afghanistan di raggiungere una soluzione politico-diplomatica nel Paese abbia portato all'attuale "tragedia dell'Afghanistan" e alla presa del potere da parte dei talebani*."La NATO interrompe il sostegno al governo afghano perché non c'è più un governo da sostenere", ha affermato. Il segretario generale ha inoltre sottolineato che la Nato "non ha mai previsto una presenza eterna in Afghanistan, negli ultimi anni abbiamo ridotto la nostra presenza da 100mila a meno di duemila, e poi a zero".La situazione in Afghanistan è diventata particolarmente calda nelle ultime settimane, quando i talebani hanno lanciato una rapida offensiva in tutto il Paese e hanno conquistato tutti i valichi di frontiera. Il 15 agosto gli islamisti sono entrati a Kabul ed hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un massacro". Nella notte del 16 agosto, un rappresentante dell'ufficio politico dei talebani, Mohammad Naim, ha affermato che la guerra in Afghanistan era finita e che la forma di governo dello stato sarebbe diventata chiara nel prossimo futuro. I talebani hanno iniziato a combattere in Afghanistan nel 1994. Due anni dopo occuparono Kabul, proclamando l'Emirato Islamico nei territori controllati, solo le province settentrionali rimasero sotto il controllo del governo internazionalmente riconosciuto. Nei territori occupati i talebani hanno introdotto le norme della sharia, la legge islamica. Alle donne è stato vietato di lavorare e studiare, inoltre i talebani hanno vietato la musica, la televisione, i computer, internet, gli scacchi. Inoltre, hanno fornito rifugio al leader dell'organizzazione terroristica Al-Qaeda* Osama bin Laden. Nel 2001 una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha rovesciato il regime dei talebani.* organizzazioni terroristiche vietate in Russia e molti altri Paesi

