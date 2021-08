https://it.sputniknews.com/20210817/per-ex-presidente-yanukovich-il-rancore-per-la-russia-e-lerrore-piu-grande-dellucraina--12544835.html

Per ex presidente Yanukovich il rancore per la Russia è l'errore più grande dell'Ucraina

2021-08-17T14:56+0200

2021-08-17T14:56+0200

2021-08-17T14:56+0200

russia

ucraina

società

viktor yanukovych

Ai cittadini del Donbass viene proposto di partire per la Russia se non vogliono sostenere la violenta ucrainizzazione, stranamente condotta dalla leadership russofona dello Stato, e ai residenti della Crimea viene negato il diritto di considerare la penisola la loro patria, aggiunge l'ex presidente. A suo parere alla vigilia del 30° anniversario dell'indipendenza, l'Ucraina si è rivelata completamente dipendente dallo stato delle relazioni Usa-Russia e si augura mentalmente il loro ulteriore peggioramento che, in linea di principio, non soddisfa gli interessi sia di Mosca sia di Washington. Il 24 agosto Kiev celebrerà l'anniversario dell'ottenimento della sovranità. Yanukovich ha guidato il Paese dal 2010 al 2014.

