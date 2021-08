https://it.sputniknews.com/20210817/musumeci-sospende-obbligo-green-pass-in-uffici-pubblici-in-attesa-del-garante-privacy-12544227.html

Musumeci sospende obbligo green pass in uffici pubblici in attesa del Garante privacy

Musumeci sospende obbligo green pass in uffici pubblici in attesa del Garante privacy

Per ora negli uffici pubblici della Sicilia si entra in modo tradizionale, per la modalità di accesso con green pass si resta in attesa di un pronunciamento da... 17.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-17T15:19+0200

2021-08-17T15:19+0200

2021-08-17T15:19+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/18/9455053_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3f3192e650804aba62805c7e6e7e3455.jpg

Lo scorso 13 agosto il presidente della Regione Siciliana aveva emesso una ordinanza con cui imponeva a tutti i cittadini che richiedevano accesso ad un ufficio pubblico di esibire il green pass.Ora il presidente Musumeci è dovuto tornare sui suoi passi e sospendere l’iniziativa in attesa di un parere da parte del Garante privacy.In particolare le richieste di chiarimento “contenuti nella circolare del dipartimento regionale della Protezione civile riguardano l’esclusione degli uffici giudiziari e degli uffici di Pubblica sicurezza e l’effettiva disponibilità dei servizi telematici da parte dei soggetti erogatori, in mancanza della quale resta ferma la modalità tradizionale”.Un mezzo passo indietro che costringe la Regione a far slittare una misura resasi necessaria per spingere i numerosi siciliani non ancora vaccinati a farlo. La Sicilia è ormai prossima alla zona gialla ed in piena estate, con i turisti che si vedrebbero limitare gli spostamenti. Un grave danno per il turismo dell’isola.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia