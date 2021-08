Mosca prepara risposta speculare alla Macedonia del Nord per espulsione diplomatico russo

"Non posso rivelare alcun dettaglio, poiché questo tipo di informazioni è solitamente riservato, ma il ministero degli Esteri sta per ricevere informazioni confermate e documentate sul comportamento di un diplomatico straniero accreditato in contrasto con i principi della Convenzione di Vienna, ci vorranno misure per proteggere la sua sicurezza nazionale, così come la sicurezza dei nostri alleati", ha detto il ministro degli Esteri della Macedonia del Nord Bujar Osmani in una conferenza stampa.