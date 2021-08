https://it.sputniknews.com/20210817/mosca-in-afghanistan-situazione-precipitata-dopo-ritiro-truppe-americane-12546124.html

Mosca: in Afghanistan situazione precipitata dopo ritiro truppe americane

Mosca: in Afghanistan situazione precipitata dopo ritiro truppe americane

I talebani hanno preso il potere in Afghanistan il 15 agosto dopo che i loro gruppi armati sono entrati nella capitale Kabul e il presidente Ashraf Ghani ha... 17.08.2021, Sputnik Italia

La situazione in Afghanistan "è precipitata" dopo il frettoloso ritiro delle truppe americane e della Nato dal Paese, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un discorso all'Università federale baltica Immanuel Kant di Kaliningrad. Secondo il ministro, questo risultato mostra chiaramente l'importanza della cooperazione tra i Paesi occidentali e la Russia in termini di risoluzione di conflitti e crisi globali. Lavrov ha sottolineato che la Russia non ha intenzione di comunicare con gruppi puramente terroristici in Afghanistan, ma ha notato che i talebani* hanno un'ala politica.Mentre i funzionari di diversi Paesi occidentali hanno descritto la decisione di ritirare le truppe dall'Afghanistan come un errore, il presidente statunitense Joe Biden ha difeso questa decisione nel suo discorso alla nazione di lunedì 16 agosto. Il presidente ha sostenuto che anche altri 20 anni di dispiegamento non avrebbero cambiato la situazione in Afghanistan, aggiungendo che i soldati americani non dovrebbero combattere una guerra straniera che il popolo afghano stesso non vuole combattere, riferendosi apparentemente alla caduta di Kabul, lasciata indifesa dalle forze di sicurezza locali per la conquista dei talebani. Biden ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti sono andati in Afghanistan non con l'obiettivo di creare uno Stato, ma con il compito di prevenire nuovi attacchi terroristici contro l'America dopo l'11 settembre. Il presidente ha insistito sul fatto che questo obiettivo era stato raggiunto ed era giunto il momento che le truppe americane facessero ritorno in patria.Che cosa sta succedendo in AfghanistanI talebani sono entrati a Kabul domenica, dopo un'offensiva durata settimane e che li aveva portati a conquistare tutte le maggiori città del Paese.Il presidente afghano Ashraf Ghani, a seguito degli avvenimenti ha abbandonato il Paese, dicendo di aver preso tale decisione al fine di evitare ulteriori spargimenti di sangue, e ha annunciato anche le sue dimissioni.Il portavoce dei talebani Mohammad Naeem ha poi affermato che il movimento ha posto fine ad una guerra che ha dilaniato il paese per quasi 20 anni, mentre il mullah Baradar Akhmund, vicecomandante dei talebani, ha promesso che il nuovo governo porterà alla popolazione "serenità" e una "vita migliore".Ieri il Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, ha avuto un colloquio telefonico con il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, che ha riguardato la definizione di un approccio comune sulla situazione in Afghanistan e il coordinamento sulle operazioni di evacuazione. Nel frattempo, la Farnesina ha reso noto che l’Ambasciata d’Italia a Kabul si è ricostituita a Roma.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

