https://it.sputniknews.com/20210817/macron-promette-risposta-robusta-delleuropa-a-flussi-migratori-incontrollati-dallafghanistan--12543294.html

Macron promette risposta "robusta" dell'Europa a flussi migratori incontrollati dall'Afghanistan

Macron promette risposta "robusta" dell'Europa a flussi migratori incontrollati dall'Afghanistan

Alla fine della scorsa settimana la ministra della Difesa francese Florence Parly ha dichiarato che Parigi avrebbe iniziato a trasferire i cittadini francesi... 17.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-17T14:36+0200

2021-08-17T14:36+0200

2021-08-17T14:50+0200

emmanuel macron

francia

afghanistan

unione europea

profughi

migranti

talebani

crisi dei migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/12281698_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_542b1145f532d11541f642f69989089f.jpg

Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso una risposta "robusta, coordinata e unita" da parte dell'Europa per impedire ai migranti afghani di dirigersi verso i Paesi occidentali, sostenendo inoltre che l'Afghanistan potrebbe trasformarsi in un "santuario" per i terroristi. In un discorso televisivo alla nazione, Macron ha avvertito delle conseguenze pesanti della presa del potere in Afghanistan da parte dei talebani* per altri Paesi, che dovrebbero lavorare insieme per risolvere i problemi della regione. Macron ha avvertito che "la destabilizzazione in Afghanistan minaccia l'emergere di flussi migratori incontrollati verso l'Europa", promettendo che la Francia, insieme alla Germania e ad altri membri della Ue avrebbero represso le "catene del traffico di clandestini"."Dobbiamo anticipare e tutelarci da flussi migratori irregolari che metterebbero in pericolo i migranti e rischierebbero di favorire traffici di ogni genere", ha sottolineato il presidente. Ha aggiunto che circa 800 afghani, compresi traduttori e cuochi che lavoravano per la Francia, sono già stati evacuati. Macron ha affermato che il governo francese è pronto ad aiutare gli attivisti per i diritti e i giornalisti afghani "poiché è un onore della Francia essere fianco a fianco con coloro che condividono i nostri valori".Il discorso dell'inquilino dell'Eliseo è arrivato dopo le dichiarazioni della ministra della Difesa francese Florence Parly, che alla fine della scorsa settimana aveva fatto sapere che da lunedì sarebbe iniziata l'evacuazione dei cittadini francesi e afghani che hanno lavorato con Parigi da Kabul.Che cosa sta succedendo in AfghanistanI talebani sono entrati a Kabul domenica, dopo un'offensiva durata settimane e che li aveva portati a conquistare tutte le maggiori città del Paese.Il presidente afghano Ashraf Ghani, a seguito degli avvenimenti ha abbandonato il Paese, dicendo di aver preso tale decisione al fine di evitare ulteriori spargimenti di sangue, e ha annunciato anche le sue dimissioni.Il portavoce dei talebani Mohammad Naeem ha poi affermato che il movimento ha posto fine ad una guerra che ha dilaniato il paese per quasi 20 anni, mentre il mullah Baradar Akhmund, vicecomandante dei talebani, ha promesso che il nuovo governo porterà alla popolazione "serenità" e una "vita migliore".Ieri il Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, ha avuto un colloquio telefonico con il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, che ha riguardato la definizione di un approccio comune sulla situazione in Afghanistan e il coordinamento sulle operazioni di evacuazione.* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210816/ue-sullafghanistan-appello-di-sassoli-dare-asilo-politico-agli-afghani-in-fuga-12528423.html

https://it.sputniknews.com/20210817/a-rischio-di-paesi-vicini-le-armi-di-cui-si-sono-impossessati-i-talebani-12541170.html

Snowstorm Ovvio che l'Afghanistan sarà di nuovo la base (in lingua muslim 😀: al-Qa'eda, guarda caso), per tutti i terroristi islamici... Temo però che la "robusta" reazione dell'Europa nei confronti dei flussi migratori sarà quella usuale: gli eurosodomiti si caleranno di più le brache, e le donnacce loro eurocolleghe si caleranno di più la gonna, per accogliere meglio. 0

aidenzio Macron ma vai a ca---e vengono tutti in Italia di che ti preoccupi? adenzio 0

2

francia

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

emmanuel macron, francia, afghanistan, unione europea, profughi, migranti, talebani, crisi dei migranti