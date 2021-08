M5S minaccia i talebani: garanzie sui diritti o duro isolamento

"Di fronte alla disfatta della coalizione occidentale in Afghanistan, abbiamo un dovere civile e morale: aiutare gli afghani che decideranno di rimanere nel loro Paese e coloro che non vorranno sottostare al giogo talebano. Per questo non c'è tempo da perdere, bisogna intensificare gli sforzi diplomatici già avviati dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio: occorre agire in ogni sede internazionale, come Italia e come Unione europea, per chiedere al governo talebano il rispetto dei diritti umani, in particolare di donne e bambini che rischiano di pagare il conto più salato di questo ritorno al passato. Non possiamo restare inermi di fronte al grido di dolore di un intero popolo”, scrivono i pentastellati di Giuseppe Conte in un comunicato stampa scritto dai deputati e le deputate del Movimento Cinque Stelle della commissione Esteri.