https://it.sputniknews.com/20210817/kabul-airport-a-gestirlo-in-questi-giorni-tragici-ce-un-italiano-12547771.html

Kabul Airport, a gestirlo in questi giorni tragici c’è un italiano

Kabul Airport, a gestirlo in questi giorni tragici c’è un italiano

Gestire l'aeroporto di Kabul mentre migliaia di persone disperate tentano di salire a bordo di un aereo che li conduca verso una speranza di vita. Il difficile... 17.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-17T23:01+0200

2021-08-17T23:01+0200

2021-08-17T23:01+0200

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/12527386_0:91:3075:1821_1920x0_80_0_0_cdf5f99829b0465c67d6400a2c0f7ffe.jpg

Strano e forse difficile a credersi, ma mentre migliaia di militari americani atterrano di nuovo a Kabul dalle basi mediorientali e mentre Boris Johnson decide di mandare altri 200 militari, a gestire l’aeroporto internazionale Hamid Karzai c’è Stefano Pregliasco, ex ambasciatore d’Italia in Pakistan e ora personal account of the Nato Senior civilian representative to Afghanistan.Dall’aeroporto Pregliasco alcune ore fa ha mandato anche un brevissimo video e una foto, accompagnati da poche parole per mostrare come la situazione sia tornata in una calma apparente.Gli aerei atterrano e partono dall’aeroporto di Kabul, ha scritto, intendendo principalmente l’arrivo e la partenza di aerei cargo militari che portano in salvo personale delle ambasciate e civili afghani con le rispettive famiglie che hanno lavorato con le varie diplomazie occidentali.Nessuno, infatti, si fida al momento della sorta di indulto che i talebani* starebbero garantendo ai dipendenti pubblici e funzionari affinché tornino a lavorare come prima per mandare avanti le attività.Alcuni avevano scritto sui social che lui era partito il giorno 15 agosto con il volo messo a disposizione dall’Aeronautica Militare italiana, ma ha smentito e le immagini postate quest’oggi confermano la sua collocazione geografica in questo momento.Il diplomatico Pregliasco conosce bene l’Afghanistan poiché prima di diventare ambasciatore ad Islamabad ha seguito il contingente italiano ad Herat dal 2013 al 2015 sotto il susseguirsi di ministri alla guida del Ministero della Difesa. Prima Di Paola, poi Mauro e poi Pinotti.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan