Il muro di Ankara al confine con l'Iran, così Erdogan si blinda contro i rifugiati afghani

La Turchia si blinda per far fronte al possibile arrivo di decine di migliaia di profughi dall’Afghanistan.Domenica scorsa, il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, assieme ai vertici dell’esercito, ha annunciato il completamento di parte della barriera che servirà a proteggere il confine turco-iraniano.Un muro lungo 295 chilometri, costruito con lo scopo di difendere i confini turchi da un possibile esodo di massa dall'Afghanistan, riconquistato dai talebani* subito dopo il ritiro delle truppe statunitensi.In campo, ha detto Akar, citato dal quotidiano turco Hurriyet, ci sono anche “un migliaio di veicoli di sorveglianza, con strumenti termici di visione notturna”. “Grazie alle torri elettro-ottiche e ai sensori acustici – ha aggiunto – sarà molto facile individuare i movimenti sulla linea di confine”.Tuttavia, sia il ministro della Difesa, sia il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, hanno smentito gli allarmi, lanciati in questi giorni dall’opposizione, sull’arrivo in Turchia di decine di migliaia di irregolari dall’Afghanistan. Secondo l’Unhcr, circa 400mila persone dall’inizio dell’anno, in Afghanistan, sono state costrette a lasciare le proprie case e a trovare rifugio in altre zone del Paese per sfuggire ai combattimenti. La maggior parte, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite, sono donne e bambini.La Turchia continua a schierare nel Paese centinaia di soldati e si è offerta, come ricorda l’AFP, di garantire la sicurezza dell’aeroporto di Kabul dopo il completamento del ritiro delle truppe statunitensi. Erdogan, nei giorni scorsi, ha anche proposto di incontrare il leader dei talebani per dei colloqui.* L'organizzazione terroristica vietata in Russia e altri Paesi

