Ignazio La Russa contro il professor Crisanti, è un "terrorista" della mascherina

Sì alla mascherina anche se vaccinati contro il coronavirus Sars-CoV-2, “specialmente in ambienti molto affollati”, dice il professore Andrea Crisanti... 17.08.2021, Sputnik Italia

Nel corso dell'intervento, durante la trasmissione, l'immunologo ha anche toccato l'argomento green pass, dicendo che “col green pass creiamo ambienti relativamente più sicuri. Che poi il pass serva a far vaccinare le persone non ci sono dubbi e io sono favorevole che si vaccinino più persone possibile”.A questo punto, La Russa, anche'egli ospite del programma, non ha retto più e, come una bomba ad orologeria, è esploso in una dura replica.Non si fa attendere la controreplica di Crisanti, accusato da La Russa di essere un "terrorista" mediatico: “Terrorista è lei che consente e favorisce la trasmissione di una malattia mortale”.

