Forze aeree britanniche segnalano di aver intercettato caccia russo Su-24 sul Mar Nero

La Raf ha annunciato l'intercettazione di un aereo militare identificato come un Su-24 russo nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero al largo delle... 17.08.2021, Sputnik Italia

Il velivolo russo sarebbe stato rilevato nell'area di controllo dello spazio aereo di Bucarest mentre si dirigeva verso il confine romeno; "non ha trasmesso il piano di volo e non ha parlato con il servizio di controllo del traffico aereo rumeno, ponendo una minaccia alla sicurezza di tutto lo spazio aereo civile". Secondo il pilota del caccia britannico, il Typhoon "ha preso il volo in pochi minuti e presto l'aereo è stato intercettato e identificato come un Su-24 russo". Sconfinamento deliberato nave da guerra britannica in CrimeaAlla fine di giugno il cacciatorpediniere britannico HMS Defender è entrato di proposito nelle acque territoriali russe nel Mar Nero, spingendo le forze russe a sparare colpi di avvertimento fino a quando non si è allontanata dal confine. Londra ha negato che siano stati sparati colpi d'avvertimento, anche se le forze di sicurezza russe, l'FSB, hanno diffuso un video dell'incidente.Un corrispondente della Bbc che era a bordo della nave britannica durante l'accaduto ha inoltre affermato di aver visto oltre 20 aerei in volo e due mezzi navali della guardia costiera russa che seguivano l'HMS Defender.

2021

mar nero, russia, romania, aviazione, esercito russo, regno unito