Fino a 1200 euro per i locatori, il Bonus Affitti del decreto Ristori scade il 6 settembre

Fino a 1200 euro per i locatori, il Bonus Affitti del decreto Ristori scade il 6 settembre

17.08.2021

Il contributo spetta ai locatori, persone fisiche titolari, o non, di partita Iva. Chi non lo avesse ancora richiesto ha tempo fino al 6 settembre per poter ricevere fino a 1200 euro di bonus.La misura intende calmierare il costo delle locazioni e ridurne il peso durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, spronando i proprietari di casa a ridurre gli affitti.Il contributo corrisponde al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione. Nessuna preferenza sulla tipologia di contratto, possono usufruire del bonus affitti i contratti in regime ordinario e quelli con cedolare secca.Altro requisito previsto dal decreto Ristori, per ottenere il bonus affitti, è che l’immobile si trovi in un comune ad alta densità abitativa, come le grandi città capoluogo di regione o di provincia (ad esempio Milano, Roma, Napoli, Viterbo, ecc), oppure che sia collocato in un comune confinante con le grandi città.Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture si è occupato di stilare, a suo tempo, una lista di città e comuni che rientrano nel programma del bonus affitti.Infine, possono accedere al contributo quei contratti che sono stati rinegoziati tra il 25 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021. Quasi superfluo aggiungere che i contratti devono essere regolarmente dichiarati all’Agenzia delle Entrate.

