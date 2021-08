https://it.sputniknews.com/20210817/farnesina-ricostituita-ambasciata-italiana-a-kabul-12546813.html

Farnesina: ricostituita Ambasciata italiana a Kabul

Farnesina: ricostituita Ambasciata italiana a Kabul

La Farnesina ha reso noto che l’Ambasciata d’Italia a Kabul si è ricostituita a Roma. 17.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-17T15:41+0200

2021-08-17T15:41+0200

2021-08-17T16:00+0200

italia

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/458/04/4580422_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c5813d51aa23383fbeed9e3fdbad8ad9.jpg

"L’Ambasciata d’Italia a Kabul, guidata dall’Ambasciatore Vittorio Sandalli, dopo il rientro ieri in Italia dall’Afghanistan, si è immediatamente ricostituita presso il Ministero degli Affari Esteri, al pari delle altre rappresentanza diplomatiche europee ridislocate in Patria, ed è già operativa. In stretto coordinamento con i partner europei, monitora la situazione sul terreno, anche in vista della riunione dei Ministri degli Esteri UE di questo pomeriggio", si legge nella dichiarazione disponibile sul sito del Ministero.Che cosa sta succedendo in AfghanistanI talebani* sono entrati a Kabul domenica, dopo un'offensiva durata settimane e che li aveva portati a conquistare tutte le maggiori città del Paese.Il presidente afghano Ashraf Ghani, a seguito degli avvenimenti ha abbandonato il Paese, dicendo di aver preso tale decisione al fine di evitare ulteriori spargimenti di sangue, e ha annunciato anche le sue dimissioni.Il portavoce dei talebani Mohammad Naeem ha poi affermato che il movimento ha posto fine ad una guerra che ha dilaniato il paese per quasi 20 anni, mentre il mullah Baradar Akhmund, vicecomandante dei talebani, ha promesso che il nuovo governo porterà alla popolazione "serenità" e una "vita migliore". Ieri il Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, ha avuto un colloquio telefonico con il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, che ha riguardato la definizione di un approccio comune sulla situazione in Afghanistan e il coordinamento sulle operazioni di evacuazione. * organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, afghanistan