Egittologi spiegano perché per decifrare la Stele di Rosetta ci sono voluti più di vent'anni

Egittologi spiegano perché per decifrare la Stele di Rosetta ci sono voluti più di vent’anni

La scrittura geroglifica degli antichi egizi, e il demotico, la penultima fase della scrittura egizia, non utilizzata nei testi letterari e nelle iscrizioni funebri, rimasero indecifrabili al mondo moderno finché non nel 1799 Pierre-François Bouchard, capitano nella Campagna d'Egitto di Napoleone Bonaparte non rinvenne in un’antica città sul delta del Nilo una stele rivelatrice.Ma la decrittazione non fu affatto un processo tanto immediato, come molti pensano, fa notare in un recente articolo pubblicato su WordsSideKick.com Andréas Stauder, professore di egittologia all'École Pratique des Hautes Études di Parigi.Quella pietra contiene un decreto di Tolomeo V iscritto nei tre sistemi di scrittura nel 196 a.C. Tale decreto affermava che i sacerdoti egiziani accettavano di incoronare il faraone Tolomeo V in cambio di agevolazioni fiscali. A quel tempo, l'Egitto era governato da una dinastia di sovrani discendenti da Tolomeo I, uno dei generali macedoni di Alessandro Magno.Il fatto che lo stesso decreto fosse conservato in tre lingue significava che gli studiosi avrebbero potuto leggere la parte greca del testo e confrontarla con le parti geroglifiche e demotiche e, in teoria, facilmente trovare la chiave di traduzione.In realtà tutto fu molto più complicato e meno intuitivo. La scrittura geroglifica contiene segni che rappresentano suoni e altri segni che rappresentano idee, come per esempio il modo in cui oggigiorno le persone usano il segno del cuore per rappresentare l'amore, ha detto James Allen, professore di egittologia alla Brown University.Fino a quando lo studioso Jean-François Champollion (1790-1832) non iniziò a studiare i geroglifici, "gli studiosi credevano fondamentalmente che tutti i geroglifici fossero solo simbolici" ha detto Allen, spiegando che fu solo grazie a Champollion se alla fine si arrivò a risolvere il machiavello di Rosetta.Ma fu Champollion a sciogliere il mistero perché questi "conosceva il copto - l'ultimo stadio dell'antico egizio, e solo lui poteva capire il valore sonoro dei geroglifici dalla corrispondenza tra i geroglifici egizi e la traduzione greca sulla Stele di Rosetta, perché solo la conoscenza del copto gli avrebbe potuto permettere di vedere la connessione tra gli antichi simboli che stava studiando e i suoni che conosceva già dalle parole copte", ha aggiunto Margaret Maitland, curatrice principale della collezione Antico Mediterraneo presso i musei nazionali scozzesi.Maitland ha sottolineato che fu lo studioso egiziano Rufa'il Zakhûr a suggerire a Champollion di imparare il copto."I geroglifici egiziani semplicemente non avrebbero potuto essere decifrati senza il copto", ha sostenuto anche Stauder.

