https://it.sputniknews.com/20210817/danni-da-maltempo-nel-nord-italia-esondato-il-fiume-oglio-12540706.html

Danni da maltempo nel Nord Italia, esondato il fiume Oglio

Danni da maltempo nel Nord Italia, esondato il fiume Oglio

Non c’è pace nel Nord Italia, dove il maltempo ha fatto esondare il fiume Oglio nel territorio del comune di Monno (Brescia). 17.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-17T12:53+0200

2021-08-17T12:53+0200

2021-08-17T12:53+0200

maltempo

italia

esondazione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/9558289_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_3a2bc23c84433ffbaa7d773d5559ce6a.jpg

La grandine ha ricoperto le strade del bresciano e la statale 42 è stata interessata dalla caduta di detriti.Ad esondare parzialmente, creando problemi, anche il lago di Iseo.Colpito anche l’Alto Adige, dove un volontario dei vigili del fuoco è morto, travolto da una colata di fango. Qui i fiumi Isarco e Rienza sono degli osservati speciali, perché potrebbero esondare con l’ondata di piena.Chiuse per frana varie strade provinciali, tra cui la 35 tra Colle Isarco e Fleres di dentro, la 96 di Caminata, in località Fontana.PREVISIONI CRITICHE PER IL 17 AGOSTO NEL NORD ITALIASecondo il Bollettino delle criticità meteo di martedì 17 agosto, le Regioni del Nord est sono interessate da una allerta meteo-idro di colore giallo. In particolare, la provincia autonoma di Trento, nel Veneto il basso e l’alto Brenta, l’alto Piave, l’Adige e il Garda e i monti Lesini.Altre criticità di colore giallo si registrano in Friuli Venezia Giulia e anche più a sud, nelle Marche, sul versante Adriatico.

https://it.sputniknews.com/20210816/allerta-meteo-in-quattro-regioni-italiane-temperature-in-calo-in-tutta-la-penisola-12531008.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maltempo, italia, esondazione